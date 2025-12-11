У вересні 2025 року було зафіксовано річний пік надання тимчасового статусу громадянам України в країнах Європейського Союзу – 79 525, повідомляє Євростат . Таку тенденцію у Євростаті повʼязують із дозволом виїзду за кордон українським чоловікам від 18 до 22 років, який почав діяти з 28 серпня.

Деталі

У жовтні країни ЄС видали 74 175 нових рішень про надання тимчасового захисту. Це другий за величиною місячний показник у 2025-му після піку, зафіксованого у вересні.

«Ці високі цифри є наслідком указу українського уряду, прийнятого наприкінці серпня 2025 року, який надає чоловікам віком від 18 до 22 років включно право безперешкодно виїжджати з України», – вказується у повідомленні.

На кінець жовтня українці становили понад 98,4% осіб, які отримали тимчасовий захист в ЄС. Серед тих, хто отримав тимчасовий захист, 43,8% – були жінки. Майже третину становили діти (30,8%), а чоловіки – трохи більше чверті (25,5%).

Станом на 31 жовтня 2025 року в країнах ЄС перебували 4,3 млн громадян України з тимчасовим захистом. Найбільше громадян України з тимчасовим захистом перебуває в Німеччині – 1 229 960 осіб (28,6% від загального показника ЄС), у Польщі – 965 005 (22,5%) та Чехії – 393 005 (9,1%).

Контекст

12 серпня президент Володимир Зеленський доручив Кабміну підняти вікову межу для виїзду з країни до 22 років. За його словами, це рішення сприятиме підтримці зв’язків молоді з Україною та їхній реалізації в освіті. Уряд виконав доручення і з 28 серпня дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.

Україна не має офіційних даних, скільки саме чоловіків цього віку виїхало, адже наші прикордонники не ведуть облік за віковими групами. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, вони орієнтуються лише на власні спостереження і зазначають, що багато чоловіків 18–22 років як виїжджають з країни, так і повертаються.

Польська прикордонна служба повідомила, що з серпня по жовтень на кордоні з сусідніми країнами зафіксували 98 500 перетинів чоловіків-українців віком 18–22 років. Це загальна кількість в’їздів до Польщі, яка не враховує ані повернення, ані повторні перетини.