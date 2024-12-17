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Южная Корея ввела санкции за военное сотрудничество между Россией и КНДР

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Южная Корея объявила о введении санкций в отношении 11 физлиц и 15 организаций за участие в незаконном военном сотрудничестве РФ с КНДР, сообщает МИД страны 17 декабря. В списке семь человек и 13 компаний российские.

Ключевые факты

  • Правительство Южной Кореи признало 11 человек и 15 организаций причастными к незаконному военному сотрудничеству между Россией и Северной Кореей с нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности, а также к закупкам Северной Кореей ядерных и ракетных средств и материалов.
  • Санкции являются частью сотрудничества в ответ на военное сотрудничество РФ и КНДР после оглашения совместного заявления министров иностранных дел Южной Кореи, США, Японии, Австралии, Канады, Франции, Германии, Италии, Новой Зеландии, Великобритании и главы дипломатии ЕС 16 декабря.
  • В список попали генералы Корейской народной армии Ким Эн Бок и Син Гим Чхоль, а также инженер-ракетостроитель Ли Сон Чжин и еще один высокопоставленный офицер Ли Бон Чхун, глава корпуса, отправленного на войну в Украине.
  • В список санкций попал Рафаэль Газарян и ООО «Рафорт», которое он представляет, в связи с участием в торговле оружием между Россией и Северной Кореей. Также санкции введены против Романа Алара и его ООО «Парсек», которые поставляли в Северную Корею ключевые ракетные материалы и технологии. Компания «Транс Капитал» оказывала материальную, финансовую и техническую поддержку в процессе торговли российским оружием. Алексей Буднев и компания Technology Co., которую он представляет, перевезли северокорейское военное оборудование для поддержки российских военных.
  • В списке санкций указаны как российские семь физлиц и 13 организаций, в том числе несколько банков.
  • В список вошли МРБ Банк, ТСМР Банк, РФК Банк, ООО «Стройтрейд» и Таймер Банк, замешанные в незаконных финансовых операциях между Россией и Северной Кореей.
  • Планируется, что эти санкции вступят в силу с четверга, 19 декабря.

Контекст

В конце октября этого года в Курскую область прибыло около 11 000 северокорейских солдат, интегрированных в подразделения морской пехоты и воздушно-десантных войск России.

Сеул долго сопротивлялся призывам западных союзников задействовать свои огромные военные запасы и непосредственно отправить оружие или боеприпасы в Украину. Однако развертывание Северной Кореей военнослужащих в России изменило эту позицию. Президент Юн Сок Йоль заявил, что прямое участие Пхеньяна в конфликте представляет угрозу безопасности его страны.

Сеул обещал принять «поэтапные меры» и призвал Северную Корею вывести свои войска из РФ.

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