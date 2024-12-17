Південна Корея запровадила санкції за військове співробітництво між Росією та КНДР

Південна Корея оголосила про введення санкцій щодо 11 фізосіб та 15 організацій за участь у незаконному військовому співробітництві РФ із КНДР, повідомляє МЗС країни 17 грудня. У списку сім осіб та 13 компаній є російськими.

Ключові факти

Уряд Південної Кореї визнав 11 осіб та 15 організацій причетними до незаконного військового співробітництва між Росією та Північною Кореєю з порушенням численних резолюцій Ради Безпеки, а також до закупівель Північною Кореєю ядерних та ракетних засобів та матеріалів.

Санкції є частиною співпраці у відповідь на військове співробітництво РФ і КНДР після оголошення спільної заяви міністрів закордонних справ Південної Кореї, США, Японії, Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Нової Зеландії, Великої Британії та голови дипломатії ЄС 16 грудня.

До списку потрапили генерали Корейської народної армії Кім Ен Бок та Сін Гим Чхоль, а також інженер-ракетобудівник Лі Сон Чжин та ще один високопоставлений офіцер Лі Бон Чхун, він є очільником корпусу, відправленого на війну в Україні.

До списку санкцій потрапив Рафаель Газарян і ТОВ «Рафорт», яке він представляє, у звʼязку з участю у торгівлі зброєю між Росією та Північною Кореєю. Також санкції запроваджені проти Романа Алара та його ТОВ «ПАРСЕК», які постачали до Північної Кореї ключові ракетні матеріали та технології. Компанія «Транс Капітал» надавала матеріальну, фінансову та технічну підтримку в процесі торгівлі російською зброєю. Олексій Буднєв та компанія Technology Co., яку він представляє, перевезли північнокорейське військове обладнання звʼязку для підтримки російських військових.

Загалом у списку санкцій зазначені як російські сім фізосіб та 13 організацій, у тому числі кілька банків.

До списку увійшли МРБ Банк, ТСМР Банк, РФК Банк, ТОВ «Стройтрейд» та Таймер Банк, які були замішані у незаконних фінансових операціях між Росією та Північною Кореєю.

Планується, що ці санкції набудуть чинності з четверга, 19 грудня.

Контекст

Наприкінці жовтня цього року до Курської області прибуло близько 11 000 північнокорейських солдатів, які були інтегровані до підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ Росії.

Сеул тривалий час опирався закликам західних союзників задіяти свої величезні військові запаси і безпосередньо відправити зброю чи боєприпаси в Україну. Однак розгортання Північною Кореєю військовослужбовців у Росії змінило цю позицію. Президент Юн Сок Йоль заявив, що пряма участь Пхеньяна в конфлікті становить загрозу для безпеки його країни.

Сеул обіцяв вжити «поетапних заходів» і закликав Північну Корею вивести свої війська з РФ.