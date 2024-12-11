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Байден перед возвращением Трампа одобрил секретный меморандум по нацбезопасности. О чем идет речь

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Президент Джо Байден одобрил новый меморандум по национальной безопасности перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом, который может послужить дорожной картой для новой администрации в противостоянии растущему сотрудничеству между Китаем, Ираном, Северной Кореей и Россией, пишут ряд СМИ, в частности Associated Press и The Washington Post 11 декабря.

США давно обеспокоены сотрудничеством между четырьмя странами. Координация между ними ускорилась после вторжения России в Украину в 2022 году.

Ключевые факты

  • Чиновники администрации Байдена начали разрабатывать документ нынешним летом. По словам двух высокопоставленных чиновников администрации Байдена, меморандум призван помочь следующей администрации с первого дня выстроить более жесткий подход в отношениях с оппонентами Америки.
  • Чиновники заявили, что секретный меморандум не будет обнародован из-за щекотливого характера некоторых его выводов.
  • Документ содержит четыре общих рекомендации: улучшить межведомственное сотрудничество правительства США, ускорить обмен информацией с союзниками о РФ и ее союзниках, координировать использование правительством США санкций и других экономических инструментов для максимальной эффективности и увеличить усилия по реагированию на одновременные кризисы в мире, к которым причастны недружественные страны.
  • У Байдена и Трампа совершенно разные взгляды, но они заявили, что стремятся координировать свои действия по вопросам национальной безопасности в переходный период.
  • Один из чиновников отметил, что меморандум Байдена в Белом доме «не пытается загнать (администрацию Трампа) в рамки или склонить ее к тому или иному варианту политики».
  • Чиновник заявил, что цель документа – помочь следующей администрации нарастить «потенциал» при формировании своей политики по некоторым наиболее сложным внешнеполитическим вопросам, с которыми ей придется столкнуться.

Контекст

После вторжения в Украину Россия стала изолированнее от большей части мира и обратилась к Ирану за беспилотниками и ракетами. Из Северной Кореи россияне получили артиллерию, ракеты и тысячи солдат, отправившихся, чтобы помочь россиянам выбить украинские силы из Курской области. Китай поддержал Россию компонентами двойного назначения, помогающими удерживать на плаву ее военно-промышленную базу.

В ответ Россия направила в Иран истребители и оказала Тегерану помощь в укреплении его противоракетной обороны и космических технологий.

Северная Корея получила от России столь необходимое топливо и финансирование для наращивания своего производственного и военного потенциала.

Между тем Китай с РФ работают вместе над углублением своего военно-технического сотрудничества.

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