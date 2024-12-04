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Южную Корею накрыл политический кризис. Попытка ввести военное положение в стране довела президента Юн Сок Йоля до возможного импичмента. Что происходит? Разбор WP

Татьяна Павлушенко /из личного архива
Татьяна Павлушенко
Forbes

3 хв читання

Юн Сок Йоль Південна Корея протести /Getty Images

Митингующие держат табличку с надписью "Юн Сок Йоль должен уйти в отставку" во время протестов в Сеуле, 4 декабря 2024 года. Фото Getty Images

Уже 6 декабря Национальная ассамблея Южной Кореи может проголосовать за импичмент действующего президента Юн Сок Йоля после его неудачной попытки ввести в стране военное положение. Независимо от результата, очевидно, что политическое будущее президента под большим вопросом, объясняет возможный результат политического кризиса в Южной Корее The Washington Post. Forbes Ukraine передает главное из материала

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Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль угодил в политический кризис после того, как 3 декабря объявил о введении в стране военного положения. Прежде он обвинил оппозицию в контроле над Национальной ассамблеей (парламентом), симпатии Северной Кореи и парализации работы правительства «антигосударственной деятельностью».

4 декабря шесть оппозиционных партий подали в Национальную ассамблею петицию об импичменте президента. Голосование может состояться уже в пятницу 6 декабря. Оппозиция на данный момент имеет 192 из 300 мест в парламенте. Чтобы одобрить импичмент, необходимо еще по крайней мере восемь голосов депутатов Правящей партии, однако их поддержка пока под вопросом.

«Не знаю, какая у Юна была конечная цель. Но решение о введении военного положения – политическое самоубийство», – сказал The Washington Post политолог из Сеула Пак Сон Минь и добавил, что президент, скорее всего, уйдет в отставку.

Между тем несколько чиновников, включая министра обороны Кима Йона Хеня, уже ушли со своих должностей. «Я беру на себя полную ответственность за все ситуации, связанные с военным положением. Подал президенту заявление о своей отставке», – сказал Ким Йон Хэнь.

Указ Юна о введении военного положения, которое он отменил менее чем через шесть часов, вызвал волну протестов среди населения. Более того, решение президента вывело на улицы тысячи людей, требовавших его отставки. Ситуация напомнила о протестной активности времен авторитарного правления в стране, пишет WP.

Это первое применение военного положения в стране за 44 года. До перехода к демократии в 1987 году Южная Корея находилась под военной диктатурой.

«Это исторический момент, но я не хочу переживать такую историю», – заявил WP один из протестующих, отмечая серьезность ситуации.

Юн Сок Йоль Южная Корея протесты /Getty Images

Марш против президента Южной Кореи Юн Сок Йоля в Сеуле, Южная Корея, 4 декабря 2024 года. Тысячи протестующих пришли вечером в офис Юна в Сеуле Фото Getty Images

Юн, ставший президентом Южной Кореи в мае 2022 года, из-за введения военного положения пытался получить контроль над доминирующей в парламенте оппозицией. Однако это решение явилось его большой политической ошибкой, пишет WP. «Почему он это сделал – большая загадка», – отмечает аналитик Ду Йон Ким. «Он не предусмотрел, насколько такой шаг нарушит демократические принципы в стране, которая только недавно избавилась от авторитаризма», – объясняет Йон Ким.

Решение Юна повлекло за собой не только политический кризис в стране, но и обострило отношения с США, главным союзником Южной Кореи. В Вашингтоне выразили «глубокую обеспокоенность» по поводу событий в Сеуле и даже отложили запланированные консультации с Южной Кореей из-за политической нестабильности в стране.

Такие действия президента могут повлиять и на сотрудничество между Южной Кореей и Японией в вопросах безопасности, особенно в отношении северокорейской угрозы, отмечает WP.

В то же время оппозиция обвиняет Юна в попытке подрыва Конституции и демократии в Южной Корее. Лидер главной оппозиционной партии страны Ли Чже-Мен заявил, что такие шаги президента могут привести к новым попыткам введения военного положения или даже объявления войны с Северной Кореей. Соответственно, шесть оппозиционных партий подали петицию об импичменте Юна, пишет WP.

«Это абсурдно, чтобы такое произошло в XXI веке», – отметила WP политическая консультантка Чо Джи-Мин, подчеркивая необычность быстрой реакции общественности на события. Протесты и призывы к импичменту стали более серьезными. В случае поддержки оппозиционной петиции дело будет передано в Конституционный суд. Но на принятие решения могут уйти месяцы.

Политика Юна во время его короткого президентского срока вызвала неоднозначную реакцию в стране. Его подход, который акцентирует внимание на борьбе с «севернокорейскими силами» и важности поддержания авторитарного порядка, кажется многим возвращением к темным временам военной диктатуры.

Несмотря на поддержку Юна со стороны США, его будущее сейчас находится под серьезной угрозой, пишет WP.

Бенджамин Энгель, приглашенный профессор Университета Данкук, сказал WP, что у Юна есть два варианта: он может уйти в отставку по собственному желанию или столкнуться с длительной процедурой импичмента. «Юн готов. Вопрос только в том, когда и как», – резюмировал профессор.

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