План победы Зеленского заново оценят после выборов в США – Дональд Туск

У лидеров стран Европейского Союза нет согласия в оценке Плана победы, представленного в Брюсселе 17 октября президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот план будут заново оценивать после президентских выборов в США, сказал на пресс-конференции после заседания Евросовета польский премьер Дональд Туск, пишет «Укринформ» .

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Лидеры разных стран ЕС по-разному оценивают План победы Украины, что «не является неожиданным», поскольку у них различное отношение к вопросу членства Киева в НАТО, которое является первым пунктом этого плана, сказал Туск.

Он отметил, что Польша поддерживает перспективы членства Украины в НАТО, но многое будет зависеть от результатов президентских выборов в США.

«Мы ждем результатов выборов в США, никто этого не скрывает», – сказал Туск.

Следует ожидать, что стратегии, заложенные в плане Зеленского, «будут заново оцениваться после американских выборов».

Контекст

Президент Украины 17 октября принял участие в саммите ЕС, где представил План победы Украины. Зеленский сообщил, что 18 лидеров комментировали его План победы и большинство высказались в его поддержку. Глава государства назвал свой разговор с лидерами ЕС очень продуктивным.

Зеленский считает, что официальное приглашение в НАТО является «единственным путем» для Украины, чтобы пережить вторжение России. Зеленский считает, что вступление в Альянс укрепит дипломатические возможности страны по окончании войны. Только изоляция и давление на Путина со стороны партнеров могут вынудить его сесть за стол переговоров. Приглашение Украины в НАТО будет способствовать этим усилиям.

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте на встрече с президентом Зеленским в Брюсселе заявил, что НАТО приложит все усилия, чтобы Украина получила все необходимое для защиты от России.