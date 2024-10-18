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План перемоги Зеленського наново оцінять після виборів у США – Дональд Туск

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

У лідерів країн Європейського Союзу «немає згоди» в оцінці Плану перемоги, представленого у Брюсселі 17 жовтня президентом України Володимиром Зеленським. Цей план наново оцінюватимуть після президентських виборів у США, сказав на пресконференції після засідання Євроради польський премʼєр Дональд Туск, пише «Укрінформ».

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Деталі

  • Лідери різних країн ЄС по-різному оцінюють План перемоги України, що «не є несподіваним», оскільки у них різне ставлення до питання членства Києва в НАТО, що є першим пунктом цього плану, сказав Туск.
  • Він зазначив, що Польща підтримує перспективи членства України в НАТО, але багато чого залежатиме від результатів президентських виборів у США.
  • «Ми чекаємо результатів виборів у США, ніхто цього не приховує», – сказав Туск.
  • Варто очікувати, що стратегії, які закладені в плані Зеленського, «будуть наново оцінюватися після американських виборів».

Контекст

Президент України 17 жовтня взяв учать у саміті ЄС, де представив План перемоги України. Зеленський повідомив, що 18 лідерів коментували його План перемоги і більшість висловлювалися на його підтримку. Голова держави назвав свою розмову з лідерами ЄС дуже продуктивною.

Зеленський вважає, що офіційне запрошення до НАТО є «єдиним шляхом» для України, щоб пережити вторгнення Росії. Зеленський вважає, що вступ до Альянсу зміцнить дипломатичні можливості країни для закінчення війни. Лише ізоляція та тиск на Путіна з боку партнерів можуть змусити його сісти за стіл переговорів. Запрошення України до НАТО сприятиме цим зусиллям.

Генсек Північноатлантичного альянсу Марк Рютте на зустрічі з президентом Зеленським у Брюсселі заявив, що НАТО докладе всіх зусиль, щоб Україна отримала все необхідне для захисту від Росії. 

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