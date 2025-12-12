За последние шесть месяцев PlayCity оштрафовала 14 блогеров, веб-ресурсов и медиа на общую сумму 67,2 млн грн. Во время мониторинга специалисты выявили материалы, нарушающие правила размещения рекламы азартных игр. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации 12 декабря.

Детали

В Украине реклама азартных игр подчиняется строгим нормам, призванным минимизировать манипулятивные форматы и защитить прежде всего молодежь от рискованного контента, отметили в Минцифры.

Когда реклама разрешена:

заказчиком является лицензированный в Украине организатор азартных игр;

реклама размещена в определенных законодательством медиа;

указано возрастное ограничение 21+;

добавлено предупреждение об ответственной игре.

Нарушением считается любой контент, который:

демонстрирует интерфейс игры, ставки или выигрыши;

продвигает бренды нелегальных операторов;

обещает бонусы, «бесплатную игру» или другие преференции;

подает азартные игры как легкий способ заработка;

маскирует рекламу под личный опыт.

«Популярные блогеры имеют большое влияние на свою аудиторию, поэтому их ответственность в вопросе рекламы азартных игр особенно высока. Если реклама не соответствует требованиям закона – от ее содержания до формата – это будет иметь последствия для тех, кто ее распространяет», – отметил председатель Государственного агентства Украины PlayCity Геннадий Новиков.

Контекст

31 августа правительство приняло постановление о запуске государственных реестров, интегрированных с Государственной системой онлайн-мониторинга. Они позволят проверять данные организаторов азартных игр в режиме реального времени.

Вместе с Минцифрой PlayCity подготовило обновленные лицензионные требования для перезапуска лотерейного рынка. Реформа должна повысить прозрачность, усилить контроль и вывести индустрию из тени, что, по оценкам, может обеспечить до 10 млрд грн поступлений в госбюджет ежегодно. В начале сентября PlayCity также объявило тендер на разработку Государственной системы онлайн-мониторинга стоимостью 30 млн грн.

12 сентября Кабмин пересмотрел правила лицензирования игорного бизнеса и ужесточил требования к операторам. Подробное описание изменений доступно по ссылке.

В сентябре PlayCity оштрафовало блогеров Русалочку XL и Симбочку на 4,8 млн грн за незаконную рекламу азартных игр и отсутствие регистрации в Нацсовете как медиа.

12 декабря регулятор наложил такой же штраф – 4,8 млн грн – на блогера Анну Алхим за незаконное продвижение онлайн-казино.