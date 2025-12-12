За останні шість місяців PlayCity оштрафувала 14 блогерів, вебресурсів і медіа на загальну суму 67,2 млн грн. Під час моніторингу фахівці виявили матеріали, що порушують правила розміщення реклами азартних ігор. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації 12 грудня.

Деталі

В Україні реклама азартних ігор підпорядковується суворим нормам, покликаним мінімізувати маніпулятивні формати та захистити, насамперед, молодь від ризикованого контенту, зазначили у Мінцифри.

Коли реклама дозволена:

Замовником є ліцензований в Україні організатор азартних ігор;

Рекламу розміщено у визначених законодавством медіа;

Зазначене вікове обмеження 21+;

Додано попередження про відповідальну гру.

Порушенням вважається будь-який контент, що:

демонструє інтерфейс гри, ставки чи виграші;

просуває бренди нелегальних операторів;

обіцяє бонуси, «безплатну гру» або інші преференції;

подає азартні ігри як легкий спосіб заробітку;

маскує рекламу під особистий досвід.

«Популярні блогери мають великий вплив на свою аудиторію, тому їхня відповідальність у питанні реклами азартних ігор є особливо високою. Якщо реклама не відповідає вимогам закону – від її змісту до формату – це матиме наслідки для тих, хто її поширює», – зазначив голова Державного агентства України PlayCity Геннадій Новіков.

Контекст

31 серпня уряд ухвалив постанову про запуск державних реєстрів, інтегрованих із Державною системою онлайн-моніторингу. Вони дозволять перевіряти дані організаторів азартних ігор у режимі реального часу.

Разом із Мінцифрою PlayCity підготувало оновлені ліцензійні вимоги для перезапуску лотерейного ринку. Реформа має підвищити прозорість, посилити контроль і вивести індустрію з тіні, що, за оцінками, може забезпечити до 10 млрд грн надходжень до держбюджету щороку. На початку вересня PlayCity також оголосило тендер на розроблення Державної системи онлайн-моніторингу вартістю 30 млн грн.

12 вересня Кабмін переглянув правила ліцензування грального бізнесу та посилив вимоги до операторів. Детальний опис змін доступний за посиланням.

У вересні PlayCity оштрафувало блогерок Русалочку XL та Сімбочку на 4,8 млн грн через незаконну рекламу азартних ігор та відсутність реєстрації в Нацраді як медіа.

12 грудня регулятор наклав такий самий штраф – 4,8 млн грн – на блогерку Анну Алхім за незаконне просування онлайн-казино.