За останні шість місяців PlayCity оштрафувала 14 блогерів, вебресурсів і медіа на загальну суму 67,2 млн грн. Під час моніторингу фахівці виявили матеріали, що порушують правила розміщення реклами азартних ігор. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації 12 грудня.
- В Україні реклама азартних ігор підпорядковується суворим нормам, покликаним мінімізувати маніпулятивні формати та захистити, насамперед, молодь від ризикованого контенту, зазначили у Мінцифри.
Коли реклама дозволена:
- Замовником є ліцензований в Україні організатор азартних ігор;
- Рекламу розміщено у визначених законодавством медіа;
- Зазначене вікове обмеження 21+;
- Додано попередження про відповідальну гру.
Порушенням вважається будь-який контент, що:
- демонструє інтерфейс гри, ставки чи виграші;
- просуває бренди нелегальних операторів;
- обіцяє бонуси, «безплатну гру» або інші преференції;
- подає азартні ігри як легкий спосіб заробітку;
- маскує рекламу під особистий досвід.
«Популярні блогери мають великий вплив на свою аудиторію, тому їхня відповідальність у питанні реклами азартних ігор є особливо високою. Якщо реклама не відповідає вимогам закону – від її змісту до формату – це матиме наслідки для тих, хто її поширює», – зазначив голова Державного агентства України PlayCity Геннадій Новіков.
Контекст
31 серпня уряд ухвалив постанову про запуск державних реєстрів, інтегрованих із Державною системою онлайн-моніторингу. Вони дозволять перевіряти дані організаторів азартних ігор у режимі реального часу.
Разом із Мінцифрою PlayCity підготувало оновлені ліцензійні вимоги для перезапуску лотерейного ринку. Реформа має підвищити прозорість, посилити контроль і вивести індустрію з тіні, що, за оцінками, може забезпечити до 10 млрд грн надходжень до держбюджету щороку. На початку вересня PlayCity також оголосило тендер на розроблення Державної системи онлайн-моніторингу вартістю 30 млн грн.
12 вересня Кабмін переглянув правила ліцензування грального бізнесу та посилив вимоги до операторів. Детальний опис змін доступний за посиланням.
У вересні PlayCity оштрафувало блогерок Русалочку XL та Сімбочку на 4,8 млн грн через незаконну рекламу азартних ігор та відсутність реєстрації в Нацраді як медіа.
12 грудня регулятор наклав такий самий штраф – 4,8 млн грн – на блогерку Анну Алхім за незаконне просування онлайн-казино.
