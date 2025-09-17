Forbes Digital підписка
«ПлейСити» начинает выдачу лицензий для игорного бизнеса

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей «ПлейСити» приступило к выдаче лицензий для игорного бизнеса, сообщила пресс-служба ведомства 17 сентября. По информации агентства, это решение будет способствовать привлечению в государственный бюджет около 50 млн грн дополнительных средств.

  • Такой шаг стал возможным после внесения правительством изменений в лицензионные условия в сфере азартных игр.

Лицензии будут предоставлять по нескольким направлениям:

  • для онлайн-казино;
  • для B2B-производителей программного обеспечения;
  • для игрового оборудования.

В «ПлейСити» отмечают, что цель нововведений – сформировать прозрачный и цивилизованный рынок с четкими правилами и едиными стандартами для всех участников.

Контекст

Лицензионные условия для игорного бизнеса не обновлялись с 2013 года, поэтому государственный бюджет ежегодно терял десятки миллионов гривен из-за неуплаты лицензионных платежей, сообщили в агентстве «ПлейСити». Новые условия позволят государству контролировать движение средств и минимизировать уклонение от налогов.

Кабмин 31 августа утвердил постановление о создании государственных реестров, интегрирующих в Государственную систему онлайн-мониторинга для верификации данных об организаторах азартных игр в реальном времени.

«ПлейСити» вместе с Минцифрой разработало новые лицензионные условия для перезапуска рынка лотерей, чтобы сделать его прозрачным и контролируемым. Реформа должна детенизировать рынок и привлечь в бюджет до 10 млрд грн ежегодно.

В начале сентября «ПлейСити» объявило тендер на разработку Государственной системы онлайн-мониторинга стоимостью 30 млн грн.

12 сентября Кабмин обновил правила лицензирования игорного бизнеса, ужесточив требования к организаторам. Подробнее о нововведениях читайте здесь.

