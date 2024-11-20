У берегов Малайзии организовали масштабную теневую перевалку нефти – Bloomberg

В Южнокитайском море, в 60 км от побережья Малайзии, устроили самое большое в мире место встречи танкеров теневого флота для перевалки нефти. За девять месяцев 2024 года через эту зону прошло около 350 млн баррелей нефти стоимостью свыше $20 млрд, говорится в расследовании Bloomberg 20 ноября.

Подробности

Основными участниками перевалки являются иранские танкеры, передающие подсанкционную нефть другим судам для доставки преимущественно в Китай. Хотя Китай официально прекратил импорт иранской нефти еще в 2022 году, суда с перегруженной нефтью все же направляются в его порты, отметило издание.

Зона перевалки расположена в исключительной экономической зоне Малайзии, но вне ее территориальных вод, что ограничивает возможности страны контролировать операции. При этом, как подчеркнуло агентство, ни Малайзия, ни ее соседи не проявляют особого интереса к усилению контроля из-за экономических и политических связей с Ираном и Китаем.

Контекст

Около трети мировых поставок сырой нефти поступает с Ближнего Востока, и Иран занимает третье место среди стран ОПЕК по объемам добычи. За последние месяцы страна ежедневно производила примерно 3,3 млн баррелей нефти. Как и Россия, Иран активно пользуется теневым флотом, привлекая преимущественно старые суда с недостаточным техническим обслуживанием для обхода санкций.

11 октября 2024 года министерство финансов США объявило о расширении санкций против нефтяного и нефтехимического секторов Ирана в ответ на произошедшую 1 октября атаку Ирана на Израиль. Новые ограничения направлены на усиление экономического давления на иранский режим, чтобы ограничить его способность получать доходы от энергетики, используемые для финансирования дестабилизационных действий в регионе и нападений на союзников США.