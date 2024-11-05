ЕС расследует импорт российской нефти через турецкие порты в обход санкций – Politico

Управление Европейского Союза по борьбе с мошенничеством расследует поставки российских нефтепродуктов в ЕС в обход санкций. О начале расследования Politico рассказали два знакомых с ним источника. РФ через год после введения санкций продала через турецкие порты топлива более чем на €3 млрд.

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Россия воспользовалась лазейкой в санкционных правилах ЕС, позволяющих покупать продукты из российской нефти в случае существенной переработки (смешивания), и наладила поставки через турецкие порты.

Расследование проходит на фоне ухудшения отношений между Брюсселем и Анкарой из-за ее пророссийской политики – даже несмотря на то, что Турция делает незначительные шаги, чтобы присоединиться к западным санкциям.

В прошлом году Politico обнаружило, что Москва получила еще €1 млрд через отдельную лазейку в санкциях ЕС в Болгарии.

Контекст

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Турция более чем вдвое увеличила закупку российской нефти. Это единственная страна НАТО, продолжающая получать нефть из России.

Через год после введения 5 февраля 2023 года эмбарго на поставку российских нефтепродуктов страны ЕС импортировали 5,2 млн т более чем на €3 млрд из трех турецких портов: Джейхана, Мармара Эреглиси и Мерсина, несмотря на то что в этих портах нет перерабатывающих мощностей, согласно анализу Центра исследования демократии и Центра исследования энергетики и чистого воздуха (CREA).

Европейские компании могли покупать российские нефтепродукты, смешанные в нефтехранилищах в турецких портах или просто реэкспортируемые.

С февраля 2023 года по конец февраля 2024 года Турция импортировала российских нефтепродуктов на €17,6 млрд – на 105% больше, чем за предыдущий аналогичный период. В то же время турецкий экспорт топлива в ЕС вырос на 107%. На поставках нефтепродуктов в Турцию РФ заработала €5,4 млрд, что позволило Москве «продолжать полномасштабное вторжение в Украину», отмечалось в докладе.