Великобритания ввела большой пакет санкций против «теневого флота» Путина

Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). На сегодняшний день это самый большой пакет санкций против «теневого флота» Путина, говорится в пресс-релизе британского МИД.

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Нефтяные танкеры, попавшие под ограничения 17 октября, за последний год помогли России заработать примерно $4,9 млрд, отмечается в сообщении.

Эти суда не смогут заходить в порты Великобритании и пользоваться услугами британских компаний.

«Теневой флот» Путина подрывает санкции и несет в себе реальную опасность. Речь идет об экологических рисках, таких как разливы нефти в результате вопиющего нарушения основных стандартов безопасности, а также рисках для безопасности мировой торговли, говорится в заявлении МИД Великобритании.

Общее количество попавших под британские санкции танкеров достигло 43.

Контекст

«Теневым флотом» называют суда, которые обходят ограничения против российской нефти и нефтепродуктов, в частности, нарушают так называемый потолок цен на уровне $60 за баррель, введенный странами G7.

Эти танкеры доставляют 80% нефти и нефтепродуктов из РФ, по данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Ранее санкции США, ЕС и Великобритании вывели из строя 53 танкера, или около 7,5% флота судов, транспортирующих российскую сырую нефть. Они простаивали пустыми в портах по всему миру. Однако в конце сентября минимум 17 из них снова отправились с грузом сырой нефти или нефтепродуктов.

США планируют ускорить процесс ужесточения санкций в отношении России, сообщил в сентябре заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. По его словам, важнейшим компонентом понижения финансовых доходов России является контроль над ее поставками нефти. «Приближается момент, когда можно будет говорить о гораздо более жестком режиме относительно «теневого флота» и объемов нефти, которые России разрешено поставлять на рынок», – подчеркнул Сингх.

Россия увеличила мощность своего «теневого флота» нефтяных танкеров почти на 70% по сравнению с прошлым годом, несмотря на санкции против страховщиков и судоходных компаний, пишет FT 14 октября.

Расследование, проведенное изданием Politico и некоммерческой журналистской группой SourceMaterial, выявило по меньшей мере девять случаев, когда танкеры, перевозившие российскую нефть, оставляли за собой растягивавшиеся на десятки километров нефтяные пятна. Это происходило во всем мире – в Адриатическом и Средиземном морях, в Ла-Манше и севернее Британских островов, около Китая и западного побережья США, в Южной Америке и южном крае Африки.