Біля берегів Малайзії організували масштабну тіньову перевалку нафти – Bloomberg

У Південнокитайському морі, за 60 км від узбережжя Малайзії, влаштували найбільше у світі місце зустрічі танкерів тіньового флоту для перевалки нафти. За девʼять місяців 2024 року через цю зону пройшло майже 350 млн барелів нафти вартістю понад $20 млрд, ідеться у розслідуванні Bloomberg 20 листопада.

Деталі

Основними учасниками перевалки є іранські танкери, які передають підсанкційну нафту іншим суднам для доставки переважно до Китаю. Хоча Китай офіційно припинив імпорт іранської нафти ще у 2022 році, судна з перевантаженою нафтою все ж таки прямують до його портів, зазначило видання.

Зона перевалки розташована у виключній економічній зоні Малайзії, але поза її територіальними водами, що обмежує можливості країни контролювати операції. При цьому, як наголосило агентство, ані Малайзія, ані її сусіди не проявляють значного інтересу до посилення контролю через економічні та політичні зв’язки з Іраном і Китаєм.

Контекст

Близько третини світових поставок сирої нафти надходить із Близького Сходу, і Іран посідає третє місце серед країн ОПЕК за обсягами видобутку. За останні місяці країна щодня виробляла приблизно 3,3 млн барелів нафти. Як і Росія, Іран активно користується тіньовим флотом, залучаючи переважно старі судна з недостатнім технічним обслуговуванням для обходу санкцій.

11 жовтня 2024 року міністерство фінансів США оголосило про розширення санкцій проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану у відповідь на атаку Ірану на Ізраїль, що сталася 1 жовтня. Нові обмеження спрямовані на посилення економічного тиску на іранський режим, щоб обмежити його здатність отримувати прибутки від енергетики, які використовуються для фінансування дестабілізаційних дій у регіоні та нападів на союзників США.