Франко-британская миссия в Украине и дополнительные санкции против РФ. О чем говорилось на встрече европейских лидеров в Париже

Страны-партнеры должны продлить санкции против России, усилить обороноспособность Украины и разработать совместный план развертывания гарантийных сил, заявил президент Владимир Зеленский в ходе встречи лидеров в Париже относительно поддержки Украины 27 марта.

Ключевые факты

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия пытается продолжать войну и затягивает переговоры по прекращению огня, именно поэтому санкционное давление необходимо сохранять.

подчеркнул, что Россия пытается продолжать войну и затягивает переговоры по прекращению огня, именно поэтому санкционное давление необходимо сохранять. Президент призвал партнеров продолжать военную поддержку Украины как на государственном уровне, так и по совместным оборонным и финансовым инициативам Евросоюза. По его словам, Украина нуждается в инвестициях в совместное производство систем противовоздушной обороны, артиллерийских снарядов и дронов.

Он призвал разработать конкретный общий план развертывания сил стран-партнеров в Украине. «Нам нужен один четкий план – план, на который мы все согласимся и который начнем претворять в жизнь на основе тех вариантов и планов, которые уже с вами обсуждались и доступны для вас. Мы хотим пригласить небольшую группу людей – ваших представителей – в Украину, чтобы вместе разработать этот план», – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер. Фото Офис президента Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что Россия «играет в игры», и намекнул на необходимость дополнительных санкций против нее, пишет The Guardian. Стармер сказал, что встреча в Париже была «очень конструктивной».

отметил, что Россия «играет в игры», и намекнул на необходимость дополнительных санкций против нее, пишет The Guardian. Стармер сказал, что встреча в Париже была «очень конструктивной». По его словам, лидеры согласились с тем, что Украине нужна большая поддержка, «чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины как сейчас, так и в ходе дальнейших переговоров». Стармер также заявил, что была полная ясность, что сейчас не время для отмены санкций. «Напротив, мы обсуждали, как мы можем усилить санкции, чтобы поддержать инициативу США и заставить Россию сесть за стол переговоров посредством дальнейшего давления со стороны этой группы стран», – сказал он.

На встрече также обсуждали «военные и оперативные» планы поддержания мира и прекращения огня в Украине «на суше, в воздухе или на море». «Самым сильным результатом встречи стало то, что многие страны, как и в течение трех лет, будут поддерживать Украину в этот решающий момент столько, сколько нужно», – сказал он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны согласились продолжить поддержку Украины, и обвинил Россию в том, что она делает вид, будто участвует в переговорах, одновременно усиливая атаки. По его словам, ряд стран-участниц взял на себя дополнительные обязательства по оказанию помощи Украине, включая вчерашнее заявление о выделении помощи в размере €2 млрд. Он также присоединяется к другим лидерам, заявляя, что «сейчас не время для отмены санкций», поскольку, прежде чем это произойдет, необходимо окончательное мирное урегулирование.

заявил, что страны согласились продолжить поддержку Украины, и обвинил Россию в том, что она делает вид, будто участвует в переговорах, одновременно усиливая атаки. По его словам, ряд стран-участниц взял на себя дополнительные обязательства по оказанию помощи Украине, включая вчерашнее заявление о выделении помощи в размере €2 млрд. Он также присоединяется к другим лидерам, заявляя, что «сейчас не время для отмены санкций», поскольку, прежде чем это произойдет, необходимо окончательное мирное урегулирование. Макрон сообщил, что министрам иностранных дел было поручено рассмотреть конкретные правовые вопросы, касающиеся любых сил, гарантирующих прекращение огня, и подать отчет через три недели. Он отметил, что пока нет единого мнения относительно отправления возглавляемых Европой сил поддержки, хотя и добавил, что оно и не является необходимым для осуществления плана.

Он добавил, что в Украину отправится франко-британская миссия, которая будет работать над усилением украинской армии, пишет BFM-TV.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на своей пресс-конференции, что Украина по-прежнему пользуется поддержкой, и призвал Россию принять предложение о прекращении огня. Он отметил, что отмена санкций против РФ станет «серьезной ошибкой».

Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото Офис президента Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Европа объединилась в осуждении России и поддержке Украины. Он добавил, что участники высказали «идентичную позицию» по поводу необходимости сохранения санкций в отношении РФ и «необходимых усилий для сохранения наших отношений с США на максимально хорошем уровне, даже если обстоятельства не всегда благоприятны».

сообщил, что Европа объединилась в осуждении России и поддержке Украины. Он добавил, что участники высказали «идентичную позицию» по поводу необходимости сохранения санкций в отношении РФ и «необходимых усилий для сохранения наших отношений с США на максимально хорошем уровне, даже если обстоятельства не всегда благоприятны». Туск также заявил, что группа собравшихся в Париже стран рассмотрит способы обхода потенциальных препятствий в ответе на кризис, таких как противодействие Венгрии санкциям в отношении России.

Контекст

Франция, которая тесно сотрудничала с Великобританией в разработке вариантов, 27 марта принимает 30 лидеров и делегации примерно из 30 стран, которые станут частью того, что стало «коалицией желающих», чтобы попытаться воплотить в жизнь некоторые идеи.

Однако пока Лондон и Париж уже несколько недель работают над планом отправки тысяч военнослужащих в Украину для обеспечения будущего прекращения огня, дипломаты говорят, что растет понимание того, что отправление таких сил не является вероятным вариантом развития событий.