Велика Британія, Німеччина, Франція та інші країни Європи готові відправити війська в Україну як гарантію миру

Велика Британія, Німеччина, Франція та низка інших європейських країн готові відправити свої війська до України для забезпечення дотримання перемир’я. Про це заявив міністр фінансів Франції Ерік Ломбард в інтерв’ю Bloomberg .

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Він наголосив, що для ефективного дотримання припинення вогню необхідна підтримка Сполучених Штатів. «Якщо ми хочемо, щоб перемир’я діяло, нам потрібна участь США. Я вірю, що американці готові це підтримати», – додав Ломбард.

Раніше він разом із президентом Франції Еммануелем Макроном відвідав Вашингтон, де вони обговорювали війну в Україні та торговельні відносини з американськими партнерами, зокрема з президентом Дональдом Трампом і міністром фінансів Скоттом Бессеном.

Контекст

18 лютого в Ер-Ріяді представники Росії та США провели переговори, які тривали 4,5 години. За їхніми підсумками було досягнуто домовленості про налагодження зв’язку між групами переговірників щодо війни в Україні. На зустрічі також піднімалося питання можливої зустрічі між Путіним і Трампом, однак помічник президента РФ Юрій Ушаков зазначив, що найближчого тижня вона навряд чи відбудеться.

Сенатор США Марко Рубіо, коментуючи результати переговорів на пресконференції, заявив, що західні країни готові зняти санкції з Росії за умови завершення війни в Україні. Він підкреслив, що для припинення конфлікту обидві сторони мають піти на компроміси.

Того ж дня президент США Дональд Трамп позитивно оцінив переговори з Росією, назвавши їх «дуже успішними», але водночас розкритикував Україну. За його словами, українська сторона могла б запобігти початку війни.

24 лютого Трамп висловив сподівання, що війна в Україні завершиться протягом кількох тижнів. Його прессекретарка Керолайн Левітт додала, що найближчим часом відбудуться зустрічі президента США з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.