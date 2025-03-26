Каждая страна сама за себя – новый экономический ландшафт? WSJ проанализировал возможные последствия мировой тарифной войны

Мир стремительно погружается в новую волну торгового протекционизма: США, Китай, ЕС и другие крупные экономики строят тарифные барьеры, игнорируя правила Всемирной торговой организации. Глобальная торговля дробится на геополитические блоки, а международная кооперация уступает место экономической изоляции. Каковы последствия мировой тарифной войны? Forbes передает главное из материала WSJ .

Еще десять лет назад мир верил в свободную торговлю как безальтернативную модель роста. Сейчас эта парадигма рассыпается под давлением политики, угроз безопасности и структурных дисбалансов. Историки все чаще проводят параллели с изоляционистской волной 1930-х, когда принятие американского закона Смута – Гоули о повышении пошлин повлекло за собой глобальную тарифную войну и усилило глубочайший экономический кризис XX века. Сегодня подобный сценарий набирает обороты, хотя и в обновленной геоэкономической среде.

США бьют рекорды в тарифной войне

Президент США Дональд Трамп готовит новую волну пошлин – на микрочипы, фармацевтику, автомобили. 2 апреля он должен обнародовать планы по введению «зеркальных» тарифов, которые будут соответствовать барьерам со стороны стран, по мнению Вашингтона, дискриминирующих американские товары. Пока эти инициативы лишь на этапе анонсов, однако уже сейчас рынок реагирует на них как на поворотную точку.

Потребительское доверие в США снижается, фондовые индексы проседают, а транснациональные компании начинают пересматривать инвестиционные программы. Один из крупнейших автопроизводителей Европы, BMW, прогнозирует более €1 млрд убытков из-за новых американских пошлин и контрмер ЕС. В этой игре не будет победителей, только более глубокое проседание на национальных рынках и стратегическое сворачивание кооперации, говорит глава правления BMW Оливер Ципзе.

Это не одиночный кейс. По данным аналитической платформы Global Trade Alert, только в странах G20 сейчас действует более 4650 импортных ограничений, включая пошлины, антидемпинговые пошлины, квоты и другие барьеры, сообщает Global Trade Alert. Это на 75% больше, чем в начале первого президентского срока Трампа в 2016 году, и почти в десять раз больше, чем в конце 2008-го. В то же время в США более 90% 5200 товарных категорий охвачены ограничениями. До Трампа этот показатель не превышал 50%.

Средний уровень тарифов на импорт в США достиг 8,4%, это уровень 1946 года, а в 2016 году при первом президентстве Трампа его уровень достигал 1,5%, по данным Tax Foundation. Если инициативы Трампа будут реализованы полностью, средний тариф может возрасти до 18%, такого не было 90 лет.

«Производите продукцию в США – и никаких пошлин!» – написал Дональд Трамп в Truth Social. – Мы страна, которой наконец-то руководит здравый смысл, и результаты будут поразительны» Фото Getty Images

Европа и Россия тоже в игре

Цикл внедрения новых торговых барьеров не ограничивается США. В ответ на американскую тарифную политику свои меры готовят Европа, Канада, Китай, Южная Корея, Мексика, Вьетнам, Индонезия. Пекин уже обложил пошлинами американскую сою, ввел ограничения на промышленные товары и готовится к долгосрочному конфликту с Вашингтоном.

Евросоюз объявил о введении 50% пошлин на импорт американского виски и мотоциклов, которые вступят в силу с апреля. Канада ограничивает импорт американских компьютеров и спортивного снаряжения.

Мексика открывает антидемпинговые расследования против китайских химикатов и пленок, а Вьетнам и Южная Корея вводят ограничения на китайскую сталь. Но Австралия и Япония, например, воздерживаются от ответов на новые пошлины США, опасаясь убытков для собственной экономики. Такой прагматизм, по словам главного экономиста HSBC в Азии Фредерика Ноймана, может сдержать эскалацию.

Даже Россия, несмотря на стратегическую близость к Пекину, повысила налоги на импорт иностранных автомобилей. Доля китайских автомобилей на российском рынке превысила 50% по сравнению с менее чем 10% до 2022 года.

Штаб-квартира Всемирной торговой организации в Женеве, Швейцария Фото Getty Images

ВТО теряет влияние

«Похоже, мы стоим на пороге более масштабной, если не полномасштабной торговой войны», – говорит Эсвар Прасад, профессор торговой политики Корнелльского университета и бывший чиновник МВФ. В этой новой агрессивной экономической реальности, добавляет он, «каждая страна сама за себя».

В центре этого процесса – системная деградация механизмов глобального урегулирования. Всемирная торговая организация (ВТО), которая после Второй мировой войны была создана как предохранитель экономического изоляционизма, теряет влияние. С 2019 года апелляционный орган ВТО парализован из-за блокирования со стороны США, обвиняющих организацию в превышении мандата.

Представитель ВТО Исмаила Диенг уверяет, что страны-члены до сих пор разрешают споры в рамках организации. А директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала говорит, что организация создана именно для таких кризисных моментов, чтобы не допустить эскалации.

Вследствие этого Fitch Ratings прогнозирует, что рост мировой экономики замедлится с 2,9% в 2024 году до 2,4% в 2025-м – в частности из-за торговой войны, охватывающую США и другие страны.

Защита отраслей и рост «оборонки»

Тенденцию подпитывают и другие факторы. Развитые экономики пытаются оградить ключевые отрасли – электромобили, «зеленые» технологии, полупроводники – от китайской конкуренции.

На фоне вторжения России в Украину и заявлений Трампа о том, что Европа сама должна платить за собственную безопасность, растет военное финансирование и спрос на продукцию национальных производителей. Это формирует запрос на экономическую автономию.

Китай, со своей стороны, пытается компенсировать слабый внутренний спрос агрессивным экспортом, что рождает волну демпинговых товаров в Европе, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке. Ответ – новые барьеры, локальные субсидии, политическое напряжение.

«В 1990-х господствовал нарратив, что интеграция делает и Европу, и США более сильными, а глобальные вызовы должны разрешаться вместе. Этого больше нет», – говорит главный экономист Capital Economics Нил Ширинг.