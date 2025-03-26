Макрон оголосив додаткову військову допомогу для України на €2 млрд

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про виділення військової допомоги Україні на €2 млрд під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Парижі, пише «Інтерфакс-Україна» 26 березня.

Ключові факти

«Необхідно продовжувати опір, і сьогодні я оголосив про додаткові €2 млрд військової підтримки Україні з боку Франції», — сказав Макрон на спільній пресконференції з Зеленським.

Макрон запевнив, що Франція «продовжить свої зобовʼязання». Він назвав ключові напрямки військової допомоги від Франції, які вже були реалізовані, та зазначив, що також країни вже «досягли прогресу у співпраці в питаннях супутникової та розвідувальної діяльності».

За його словами , французька підтримка також буде доповнена виробництвом обладнання в Україні завдяки партнерству з французькими оборонними компаніями.

«Ці €2 млрд підтримки ґрунтуються на цьому першому компоненті, і наш намір завтра — мобілізувати усіх партнерів, які будуть присутні, для продовження цієї безпосередньої підтримки України», — наголосив він.

Другий елемент дискусії 27 березня стосуватиметься тривалого припинення вогню, забезпечення його дотримання, повідомив Макрон.

Контекст

Франція, яка тісно співпрацювала з Великою Британією у розробці варіантів, 27 березня прийме 30 лідерів та делегації приблизно з 30 країн, які стануть частиною того, що стало «коаліцією охочих», щоб спробувати втілити деякі ідеї.

Однак поки Лондон і Париж вже кілька тижнів працюють над планом відправлення тисяч військовослужбовців в Україну для забезпечення майбутнього припинення вогню, дипломати кажуть, що зростає розуміння того, що відправлення таких сил не є найімовірнішим варіантом розвитку подій.