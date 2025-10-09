Государственная налоговая служба расширила план проверок на 2025 год – в график добавили 122 новых проверки. В общей сложности по обновленному плану инспекторы должны посетить 4908 компаний и предпринимателей, сообщает аналитический сервис Опендатабот.

Подробности

Согласно обновленному плану-графику, часть предприятий исключили из списка, а другие – добавили. Большинство проверок (79%) приходится на компании – 3881 предприятие, еще 1027 проверок будут касаться физических лиц-предпринимателей.

Самым активным месяцем станет декабрь: тогда налоговики планируют провести 482 проверки. К концу текущего года осталось осуществить 1391 инспекцию, в том числе в отношении 11 компаний крупных финансово-промышленных групп и еще 10 бизнесов, связанных с ними.

В списке, в частности, «ОККО-Экспресс» (74,8 млрд грн годового дохода), «Кернел-Трейд» (90,9 млрд грн), «Оператор ГТС Украины» (38,5 млрд грн), «Метинвест-СМЦ» (37,8 млрд грн), сеть Eva (26,9 млрд грн) и «Омега» (20 млрд грн).

Больше всего будут проверять компании в сферах оптовой торговли (24%), сельского хозяйства (11%) и производства пищевых продуктов (7%).

Географически лидирует Киев – 219 проверок, далее Днепропетровская (122), Одесская (114), Львовская (79) и Полтавская (60) области.

Среди фигурантов плана есть и уже фактически не работающие компании: девять находятся в процедуре банкротства, еще девять – в состоянии прекращения, а четыре уже закрыты, отметил Опендатабот.

Контекст

В июле СНБО ввел мораторий на проверки бизнеса, что стало второй попыткой властей снизить давление на предпринимателей. В январе 2024 года подобный мораторий действовал три месяца и касался проверок со стороны Офиса генпрокурора, ГБР, БЭБ, СБУ и Нацполиции.

В этот раз ограничения расширили: помимо силовых структур, проверки ограничили для налоговой службы и других контролирующих органов. Исключение было сделано для бизнеса, связанного с подакцизной продукцией, где проверки сохранились. Почувствовали ли предприниматели облегчение и какие органы вызывают наибольшее количество жалоб – читайте в материале Forbes Ukraine.

В начале сентября и.о. главы ГНС Леся Карнаух заявила, что в августе количество фактических проверок, проведенных налоговой, уменьшилось почти на треть по сравнению с июлем.