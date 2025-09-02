Forbes Digital підписка
Налоговая сократила количество проверок в августе на треть

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

В августе количество фактических проверок, проведенных Государственной налоговой службой Украины, уменьшилось почти на треть по сравнению с июлем, при этом эффективность осталась на высоком уровне. Об этом сообщила и.о. главы ГНС Леся Карнаух 2 сентября.

  • В июле было проведено более 3600 проверок, а в августе их количество сократилось до 2300.
  • По словам Карнаух, служба переходит к риск-ориентированному подходу, сосредотачивая внимание на субъектах с высокой вероятностью нарушений, в том числе работающих с подакцизными товарами.
  • «Проверяем только там, где действительно есть наибольшие риски и высока вероятность нарушений. Проверки также не отменены для субъектов, занимающихся оборотом подакцизных товаров. Определили около 80 рисков. Налоговая – не карательный орган, а партнер для бизнеса», – заявила Карнаух.

Контекст

В июле СНБО ввел мораторий на проверки бизнеса, что стало второй попыткой властей снизить давление на предпринимателей.

Ранее, в январе 2024 года, подобный мораторий действовал три месяца и касался проверок со стороны Офиса генпрокурора, ГБР, БЭБ, СБУ и Нацполиции.

В этот раз ограничения расширили: помимо силовых структур, проверки ограничили для налоговой службы и других контролирующих органов. Исключение было сделано для бизнеса, связанного с подакцизной продукцией, где проверки сохранились. Почувствовали ли предприниматели облегчение и какие органы вызывают больше всего жалоб – читайте в материале Forbes Ukraine.

