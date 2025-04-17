Более 1 млн украинцев перешли к другому мобильному оператору, не меняя номер

Более 1 млн мобильных номеров были перенесены абонентами в других операторов в Украине после запуска услуги переноса номера (MNP), которая позволяет сохранять номер при смене оператора связи. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба Нацкомиссии по регулированию электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и почтовой связи (НКЭК).
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Подробности
- Услуга MNP, введенная 1 мая 2019 года после подготовки, которая началась в 2015-м, способствует конкуренции на рынке мобильной связи и предоставляет абонентам свободу выбора оператора.
- Количество перенесенных номеров свидетельствует о высокой популярности услуги.
- НКЭК заявила, что работает над упрощением и ускорением процесса переноса, чтобы сделать его еще более удобным для пользователей.
Контекст
В 2024 году украинцы свыше 340 000 раз воспользовались услугой MNP. Лидером по привлечению новых абонентов остается lifecell, к которому присоединились 270 000 пользователей. От запуска MNP lifecell удерживает первенство по количеству перенесенных номеров. В частности, в 2024-м в сеть lifecell перешли почти 270 000 абонентов, из которых 26% (более 70 000) совершили портацию в декабре.
Более всего абонентов в абсолютных цифрах потерял «Киевстар» (207 101). Однако относительно общего количества номеров чаще других переходили от Vodafone Украина (109 536).
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