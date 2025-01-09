Українці у 2024 році перенесли 340 000 мобільних номерів. До якого оператора переходили найчастіше

У 2024 році українці скористалися послугою перенесення номера (MNP), яка дозволяє зберегти номер разом із кодом, понад 340 000 разів. Серед усіх операторів lifecell залишається лідером за кількістю нових абонентів, залучивши 270 000 користувачів. Про це йдеться у повідомленні Національної комісії з регулювання електронних комунікацій та поштових послуг (НКЕК).

Деталі

З моменту запуску послуги MNP lifecell утримує лідерство за кількістю перенесених до його мережі номерів. Протягом 2024 року майже 270 000 абонентів перейшли до lifecell зі своїми номерами. 26% з них здійснили портацію до lifecell у грудні. Тоді до lifecell було перенесено понад 70 000 номерів

У абсолютних показниках найбільше клієнтів втратив «Київстар» (207 101), однак від загальної кількості номерів, абоненти найчастіше переходять від Vodafone Україна (109 536).

Однією з причин попиту на послуги lifecell є можливість зафіксувати вартість 4-тижневих тарифних пакетів до кінця 2025 року, йдеться у прессрелізі lifecell. Іншою причиною в компанії називають впровадження модернізації інфраструктури, зокрема, встановлення генераторів та батарей для автономної роботи обладнання.

Попит на послугу MNP стабільно зростає, йдеться у повідомленні НКЕК, винятком став 2022 рік, коли кількість перенесень знизилася через повномасштабне вторгнення Росії.

Контекст

Послуга перенесення номерів (MNP) дозволяє абоненту при переході до іншого мобільного оператора зберегти свій мобільний номер.

6 грудня «Київстар» анонсував підвищення вартості тарифів у середньому на 25%.

16 грудня оператор «Vodafone Україна» оголосив про підвищення тарифів передплати в середньому на 37%. Проте вже наступного дня «Vodafone Україна» відтермінував це рішення для абонентів, які вже користуються.

lifecell поки не планує підвищення тарифів, йшлося у відповіді пресслужби компанії на запит Forbes Ukraine від 10 грудня. Для його абонентів є альтернативні пропозиції з фіксованою вартістю до кінця 2025-го.

Після цього УДЦР стрімке збільшення заявок на перенесення номера. 16 грудня було зафіксовано 17 012 заявок на перенесення номера, повідомила пресслужба відомства на запит Forbes. Це майже в чотири рази перевищило середньодобове навантаження на ЦБД за весь час функціонування системи.

Таке зростання попиту на послугу перенесення номерів до lifecell значно перевищило технічні можливості Централізованої бази даних, розповіли Forbes у пресслужбі lifecell.

Через навантаження уповільнилася робота ЦБД, збільшився час на опрацювання повідомлень та накопичення черг відправки повідомлень. Через це система призупинила роботу. 24 грудня робота бази відновилася і послуга знову доступна користувачам.