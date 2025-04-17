Понад 1 млн українців перейшли до іншого мобільного оператора, не змінюючи номер

Понад 1 млн мобільних номерів було перенесено абонентами до інших операторів в Україні після запуску послуги перенесення номера (MNP), яка дозволяє зберігати номер при зміні оператора зв’язку. Про це 17 квітня повідомила пресслужба Нацкомісії з регулювання електронних комунікацій, радіочастотного спектра та поштового зв’язку (НКЕК).

Деталі

Послуга MNP, запроваджена 1 травня 2019 року після підготовки, що розпочалася у 2015-му, сприяє конкуренції на ринку мобільного зв’язку та надає абонентам свободу вибору оператора.

Зазначається, що кількість перенесених номерів свідчить про високу популярність послуги.

НКЕК заявила, що працює над спрощенням і пришвидшенням процесу перенесення, щоб зробити його ще зручнішим для користувачів.

Контекст

У 2024 році українці понад 340 000 разів скористалися послугою MNP. Лідером за залученням нових абонентів залишається lifecell, до якого приєдналися 270 000 користувачів. Від запуску MNP lifecell утримує першість за кількістю перенесених номерів. Зокрема, у 2024-му до мережі lifecell перейшли майже 270 000 абонентів, з яких 26% (понад 70 000) здійснили портацію в грудні.

Найбільше абонентів у абсолютних цифрах втратив «Київстар» (207 101). Проте відносно загальної кількості номерів частіше за інших переходили від Vodafone Україна (109 536).