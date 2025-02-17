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Новый максимум кредитов украинцам и ускорение прироста депозитов – оперативная статистика НБУ

Александр Мануилов
Александр Мануилов
Forbes

1 хв читання

Портфель кредитов, предоставленных банками домохозяйствам в национальной валюте, увеличился за год на 24%, до рекордных 268 млрд грн. Об этом свидетельствует оперативная статистика Национального банка Украины, обнародованная сегодня.

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Ключевые факты

  • Общий объем кредитного портфеля банков по состоянию на конец января увеличился на 11,3% в годовом исчислении, до 1 трлн 105 млрд грн. Уровень долларизации кредитов уменьшился на 2 п.п. в год, до 23,3%.
  • Доля населения в общем объеме предоставленных кредитов увеличилась на 2,3 п.п., до 25,3%. Такая динамика наблюдается на фоне улучшения потребительских настроений в последнее время. По данным Info Sapiens, Индекс потребительских настроений украинцев в январе вырос до 75,6 пункта, что является самым высоким показателем с сентября 2024 года.
  • В то же время средневзвешенная ставка по новым кредитам домохозяйств увеличилась на 0,5 п.п. и достигла 35,1%.
Новый максимум кредитов украинцам и ускорение прироста депозитов – оперативная статистика НБУ /Фото 1

Анастасия Решетник, Forbes Ukraine

  • Рост кредитов в корпоративном секторе отставал от розничного сегмента. Так, объем гривневых кредитов за год увеличился на 11,4%, в иностранной валюте – на 3,4%.
  • Динамика клиентских средств в банках была разнонаправленной. В корпоративном сегменте она замедлилась: рост в годовом исчислении составил 16% после 18,2% в декабре. В то же время население ускорило годовую динамику прироста средств на счетах с 12,5% в декабре до 15,7%.
  • Объем наличных денег в обращении увеличился за последний год на 4,7%, до 737,2 млрд грн.

Контекст

В январе правление Национального банка приняло решение увеличить учетную ставку на 1 процентный пункт, установив ее на уровне 14,5%. Регулятор обосновал решение необходимостью стабилизации валютного рынка, контроля инфляционных ожиданий и постепенного приближения инфляции к целевому показателю 5%.

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 января 2025 года сократилась до 30,3%, или на 7,1 п.п. по сравнению с показателем год назад. Ключевой фактор сокращения NPL – дальнейшее наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества, учитывая постепенное восстановление спроса на кредиты и улучшение условий кредитования. Объем валовых кредитов в банковской системе за 2024 год вырос на 167,5 млрд грн, или на 14,8%.

Украинские банки выдали первые льготные кредиты гражданам в рамках государственной программы беспроцентного кредитования физических лиц – владельцев домохозяйств на приобретение энергетического оборудования. В рамках программы беспроцентного кредитования украинцы могут купить и установить в своих домохозяйствах солнечные панели с системами накопления энергии или ветровые установки за кредитные средства. Процентная ставка будет на уровне 0%, покрытие процентов полностью берет на себя государство.

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