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Понад 1000 компаній готові приєднатися до market by mono – Гороховський

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Понад 1000 компаній виявили бажання приєднатися до маркетплейсу market by mono, повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський, пише «Інтерфакс-Україна». За його словами, понад 60% покупців на маркетплейсі оформляють оплату товарів частинами.

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Ключові факти

  • «Це так звана 3P-модель, коли в нас немає своїх складів, цей досвід ми отримуємо від партнерів. Наразі понад 1000 партнерів стоять у черзі на підключення до маркетплейсу. Це місце, де можна продавати, і щоб тебе побачила велика аудиторія», – пояснив він.
  • Він зазначив, що в питаннях клієнтського досвіду маркетплейс домовився з партнерами, представленими на майданчику, про очікування в цій сфері. За його словами, проблемні ситуації вирішуватимуться на користь клієнта.
  • «Понад 60% покупців ділять оплату на частини. Ми зробили це зручним і вигідним для клієнта, і хочемо зробити це стандартом для великих покупок», – сказав Гороховський.

Контекст

21 жовтня розпочав роботу маркетплейс market by mono на базі мобільного застосунку monobank. За перші три дні роботи сервісу його відвідали понад 1 млн клієнтів, реалізовано товарів на 56,8 млн грн.

Першими партнерами проєкту стали продавці техніки та електроніки Moyo, КТС і Click. На старті в маркетплейсі будуть представлені гаджети, смарт-електроніка та компʼютерна техніка. 

28 000 замовлень, виторг –19,2 млн грн, середній чек – 684 грн – такий результат першого дня роботи нового продукту, написав у Telegram 22 жовтня співвласник monobank Олег Гороховський

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