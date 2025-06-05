Совет Европейского Союза продлил действие льготного режима торговли с Украиной для железа и стальных изделий. Такое решение было принято для поддержки украинской экономики в условиях полномасштабной войны, развязанной Россией. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского совета от 5 июня.

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«Целью является облегчение трудностей, с которыми сталкиваются украинские производители и экспортеры из-за войны», – отмечается в сообщении.

В то же время Европейская комиссия имеет право временно приостановить действие этого регламента для отдельных товаров на период до 12 месяцев. Такое решение может быть принято, если объемы импорта из Украины достигнут уровня, грозящего вредом промышленности ЕС, производящей аналогичные или конкурирующие товары.

Регламент вступит в силу 6 июня и будет действовать в течение трех лет.

Контекст

Европейский Союз ввел льготный режим торговли для Украины с 4 июня 2022 года, который был продлен в 2023-м. Однако из-за протестов фермеров в 2023-м Брюссель временно ограничил импорт определенных видов украинской агропродукции. Некоторые страны, в частности Польша, Словакия и Венгрия, ввели односторонние ограничения на ввоз украинского зерна.

13 мая 2024 года Совет ЕС принял решение о продлении временного режима либерализации торговли с Украиной еще на год, до 5 июня 2025 года. В то же время был введен механизм экстренного торможения для чувствительных сельскохозяйственных продуктов, который активируется, если их импорт в 2024 году превысит средние объемы, зафиксированные во второй половине 2021-го и в течение 2022–2023 годов.

Новая схема беспошлинной торговли, действующая с 6 июня 2024 года, предусматривает автоматический защитный механизм для защиты внутренних рынков ЕС, в частности таких секторов, как яйца, птица, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед, от чрезмерного роста импорта из-за отмены квот и тарифов.

В 2025 году Украина предупредила, что прекращение беспошлинной торговли с ЕС после 5 июня может нанести серьезный ущерб ее экономике. Утрата экспортных доходов может стать значительным ударом на фоне неопределенности относительно военной помощи от США.