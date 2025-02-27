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Потребности Украины в разминировании сократились на $4,8 млрд – отчет Всемирного банка

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Украина нуждается в $29,8 млрд для разминирования территорий, по сравнению с предварительной оценкой сумма сократилась на $4,8 млрд благодаря успешному обследованию и очистке земель, где проходили боевые действия. Об этом говорится в отчете «Быстрая оценка нанесенного ущерба и потребностей для восстановления» (RDNA4), который подготовили Всемирный банк, правительство Украины, Европейский Союз и ООН.

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Подробности

  • «Уменьшение суммы потребностей на гуманитарное разминирование почти на $5 млрд свидетельствует об огромной работе, реализованной Министерством экономики совместно с Минобороны, ГСЧС, частными и международными операторами противоминной деятельности и другими стейкхолдерами», – заявила министр экономики Юлия Свириденко.
  • Авторы отчета отмечают, что внедрение таких технологий, как сенсоры, аэрофотосъемка и машинное обучение, может ускорить разминирование и удешевить его.
  • Эксперты RDNA4 отмечают, что разминирование будет длиться десятилетия, поэтому ключевым является создание долгосрочных институциональных возможностей и сотрудничество с международными организациями в сфере противоминной деятельности.

Контекст

Общая сумма, необходимая для восстановления Украины после российского вторжения, выросла с $486 млрд до $524 млрд, согласно оценкам Всемирного банка, ООН, Европейской комиссии и украинского правительства. Новая цифра на 8% превышает данные предыдущего отчета, опубликованного годом ранее.

Разминирование земель в Херсонской, Запорожской, Николаевской, Донецкой, Луганской, Сумской и Харьковской областях будет оставаться ключевой задачей Украины на ближайшие годы. Правительство намерено очистить 512 123 га сельскохозяйственных угодий.

1 октября 2024 года Центр гуманитарного разминирования заключил первый контракт с «Украинскими сервисами разминирования», победителем аукциона. По данным Tony Blair Institute, ежегодно мины стоят Украине $11,2 млрд (5,6% ВВП в 2021 году), преимущественно из-за сокращения агроэкспорта и местных доходов.

11 февраля Минобороны анонсировало создание полигона для испытания технологий разминирования, включая ИИ, что должно ускорить процесс и снизить угрозы для людей. 20 февраля операторам противоминной деятельности предложили аренду или лизинг спецтехники.

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