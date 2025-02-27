Потреби України в розмінуванні скоротилися на $4,8 млрд – звіт Світового банку

Україна потребує $29,8 млрд для розмінування територій, порівняно з попередньою оцінкою сума скоротилася на $4,8 млрд завдяки успішному обстеженню та очищенню земель, де проходили бойові дії. Про це йдеться у звіті «Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення» (RDNA4), який підготували Світовий банк, уряд України, Європейський Союз та ООН.

Деталі

«Зменшення суми потреб на гуманітарне розмінування на майже $5 млрд свідчить про величезну роботу, реалізовану Міністерством економіки спільно із Міноборони, ДСНС, приватними та міжнародними операторами протимінної діяльності та іншими стейкхолдерами», – заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Автори звіту зазначають, що впровадження таких технологій, як сенсори, аерофотозйомка та машинне навчання, може прискорити розмінування і зробити його дешевшим.

Експерти RDNA4 наголошують, що розмінування триватиме десятиліття, тому ключовими є створення довгострокових інституційних можливостей і співпраця з міжнародними організаціями у сфері протимінної діяльності.

Контекст

Загальна сума, необхідна для відновлення України після російського вторгнення, зросла з $486 млрд до $524 млрд, згідно з оцінками Світового банку, ООН, Європейської комісії та українського уряду. Нова цифра на 8% перевищує дані попереднього звіту, опублікованого рік тому.

Розмінування земель у Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Донецькій, Луганській, Сумській та Харківській областях залишатиметься ключовим завданням України на найближчі роки. Уряд має намір очистити 512 123 га сільськогосподарських угідь.

1 жовтня 2024 року Центр гуманітарного розмінування уклав перший контракт із «Українськими сервісами розмінування», переможцем аукціону. За даними Tony Blair Institute, міни щороку коштують Україні $11,2 млрд (5,6% ВВП 2021 року), переважно через скорочення агроекспорту та місцевих доходів.

11 лютого Міноборони анонсувало створення полігону для випробування технологій розмінування, включно з ШІ, що має прискорити процес і знизити загрози для людей. 20 лютого операторам протимінної діяльності запропонували оренду або лізинг спецтехніки.