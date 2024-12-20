«Повинні змусити Росію заплатити». Єврокомісія повертається до питання повної конфіскації заморожених активів РФ

Європейський союз має розглянути можливість вживання сміливіших заходів, таких як конфіскація заморожених активів російського центрального банку як компенсацію для України, заявив в інтервʼю Bloomberg єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс.
Обговорення отримало новий імпульс, оскільки блок стикається з ризиком скорочення чи припинення допомоги Україні з боку США після інавгурації Дональда Трампа.
Ключові факти
- «Ми, безумовно, маємо вивчити та опрацювати всі варіанти, – заявив Домбровскіс. – У міжнародному праві існує усталений принцип, згідно з яким агресор несе відповідальність за шкоду, яку він завдає, тому ми повинні знайти способи змусити Росію заплатити за шкоду, яку вона завдає в Україні».
- Наразі дипломатична служба ЄС проводить нові оцінки фінансового та економічного ризику конфіскації російських активів та передачі їх Україні.
- Декілька держав-членів, включаючи Німеччину, Бельгію та Люксембург, а також ЄЦБ, як і раніше, стурбовані тим, що конфіскація може порушити принцип імунітету держави відповідно до міжнародного права і вплинути на євро як резервну валюту, а також на фінансову стабільність єврозони.
- Домбровскіс заявив, що будь-який варіант має бути «юридично обґрунтованим», щоб витримати потенційний судовий розгляд, при цьому він заявив про перебільшення ризиків для фінансової стабільності.
- «Ми вже зробили важливий крок, коли заморозили ці активи, а потім постало питання про фінансову стабільність або наслідки для євро, – сказав він. – Але ми бачимо, що ці ризики для фінансової стабільності не матеріалізувалися».
- Єврокомісія та деякі держави-члени обговорюють способи допомогти державам-членам фінансувати їхні оборонні потреби. Деякі країни, включаючи Естонію та Францію, запропонували спільні запозичення, але інші, такі як Німеччина та Нідерланди, залишаються проти. Колишній премʼєр-міністр Латвії Домбровскіс заявив, що ЄС необхідно вивчити нові інструменти до ухвалення наступного довгострокового бюджету, який має набути чинності 2028 року.
- «Очевидно, що нам потрібно бути амбітними у зміцненні наших оборонних можливостей і знайти правильні інструменти фінансування на рівні ЄС та на національному рівні, оскільки загроза безпеці реальна, – сказав він. – Особливо в контексті, коли відданість адміністрації Трампа цьому непередбачувана».
Контекст
Досі ЄС та країни Великої сімки використали прибуток, отриманий від санкціонованих російських активів на суму близько $300 млрд, для надання допомоги Україні.
Згідно з планом Великої сімки, союзники Києва схвалили механізм, у якому прибуток використовуватиметься для підтримки кредитного пакета у розмірі $50 млрд.
Клірингова компанія Euroclear Ltd. зі штаб-квартирою в Брюсселі володіє найбільшим траншем заморожених депозитів Росії на загальну суму €180 млрд. Валері Урбен, її генеральний директор, попередила, що конфіскація активів буде ризикованою. Голова Європейського центрального банку Крістін Лагард заявляла, що використання заморожених російських активів для фінансування військової допомоги Україні може порушувати міжнародне право.
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