«Повинні змусити Росію заплатити». Єврокомісія повертається до питання повної конфіскації заморожених активів РФ

Європейський союз має розглянути можливість вживання сміливіших заходів, таких як конфіскація заморожених активів російського центрального банку як компенсацію для України, заявив в інтервʼю Bloomberg єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс.

Обговорення отримало новий імпульс, оскільки блок стикається з ризиком скорочення чи припинення допомоги Україні з боку США після інавгурації Дональда Трампа.