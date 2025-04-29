Работников ТЦК без боевого опыта будут переводить на передовую – Генштаб

Военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), не имеющих боевого опыта и ограничений по состоянию здоровья, будут переводить в зоны боевых действий. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ от 29 апреля.

Подробности

Их должности будут занимать военные с ранениями или контузиями, непригодные для службы в боевых подразделениях. По решению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского продолжается проверка ТЦК и СП относительно наличия личного состава с боевым опытом.

В Генштабе отметили, что военных без боевого опыта и с должным здоровьем будут отправлять в боевые части, а на их места будут назначать раненых или контуженных бойцов, которые не могут служить в боевых подразделениях. Координирует процесс один из заместителей начальника Генштаба.

Цель мероприятий – повысить эффективность работы ТЦК и СП, обеспечить социальную справедливость, укрепить боевой дух и уважение в военных коллективах.

С 2022 по 2025 годы всех руководителей ТЦК и СП заменили, и сейчас 70% личного состава этих центров имеют боевой опыт. Около 50% работников ТЦК и СП – это раненые во время боевых действий, 20% – гражданские сотрудники ВСУ.

В последние годы реформировали социальную и морально-психологическую службы, усовершенствовали учет призывников и военнообязанных, а также ввели юридическую службу. Работа по улучшению деятельности ТЦК и СП продолжается, добавили в Генштабе.

Контекст

В 2025 году участились обращения по поводу нарушений прав во время мобилизации со стороны работников ТЦК, а также возросло количество таких случаев в медиа. Эта тенденция сохраняется, сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

В конце марта народная депутат Ирина Никорак отметила, что доверие украинцев к ТЦК и СП существенно снизилось. Она предложила реформировать эту структуру, ведь несмотря на высокий уровень доверия к ВСУ, ТЦК остаются слабым звеном.

Никорак подчеркнула, что ТЦК являются частью Вооруженных сил, но их репутация постоянно подвергается критике. По ее мнению, правительство должно просмотреть работу ТЦК, чтобы восстановить доверие граждан к этой структуре.