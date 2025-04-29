Працівників ТЦК без бойового досвіду переводитимуть на передову – Генштаб

Військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які не мають бойового досвіду та обмежень за станом здоров’я, переводитимуть до частин у зонах бойових дій. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ від 29 квітня.

Деталі

Їхні посади займатимуть військові з пораненнями чи контузіями, непридатні для служби в бойових підрозділах. За рішенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, триває перевірка ТЦК та СП щодо наявності особового складу з бойовим досвідом.

У Генштабі зазначили, що військових без бойового досвіду та з належним здоров’ям відправлятимуть у бойові частини, а на їхні місця призначатимуть поранених чи контужених бійців, які не можуть служити в бойових підрозділах. Координує процес один із заступників начальника Генштабу.

Мета заходів – підвищити ефективність роботи ТЦК та СП, забезпечити соціальну справедливість, зміцнити бойовий дух і взаємоповагу у військових колективах.

З 2022 до 2025 року усіх керівників ТЦК та СП замінили, і нині 70% особового складу цих центрів мають бойовий досвід. Близько 50% працівників ТЦК та СП – це поранені під час бойових дій, 20% – цивільні співробітники ЗСУ.

Останніми роками реформували соціальну та морально-психологічну служби, вдосконалили облік призовників і військовозобов’язаних, а також запровадили юридичну службу. Робота з покращення діяльності ТЦК та СП триває, додали у Генштабі.

Контекст

У 2025 році почастішали звернення щодо порушень прав під час мобілізації з боку працівників ТЦК, а також зросла кількість таких випадків у медіа. Ця тенденція зберігається, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Наприкінці березня народна депутатка Ірина Нікорак зазначила, що довіра українців до ТЦК та СП суттєво знизилася. Вона запропонувала реформувати цю структуру, адже, попри високий рівень довіри до ЗСУ, ТЦК залишаються слабкою ланкою.

Нікорак наголосила, що ТЦК є частиною Збройних сил, але їхня репутація постійно піддається критиці. На її думку, уряд має переглянути роботу ТЦК, щоб відновити довіру громадян до цієї структури.