Прибыль Оператора ГТС упала вчетверо за 2024 год

Чистая прибыль ООО «Оператор ГТС Украины» по итогам 2024 года сократилась в четыре раза, до 2,8 млрд грн. Об этом говорится в сообщении компании 9 апреля.

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Наблюдательный совет ОГТСУ 4 апреля рекомендовал общему собранию (Министерству энергетики) утвердить финансовую отчетность.

ООО обратилось в Минэнерго с предложением согласовать направление 75% чистой прибыли, а именно 2,1 млрд грн, на выплату дивидендов в госбюджет.

Несмотря на остановку транзита природного газа, которая оказала существенное влияние на обесценивание активов компании на конец отчетного года, ОГТС получил прибыль по итогам прошлого года в размере почти 3 млрд грн и готов уплатить существенные дивиденды в госбюджет, заявил гендиректор ОГТС Дмитрий Липпа.

Контекст

Оператор ГТС за 2023 год получил 11 млрд чистой прибыли, из которых в госбюджет уплачено 5,6 млрд грн в виде дивидендов.

В марте 2024 года в интервью Forbes глава правления «Нафтогаза» Алексей Чернышев заявил, что компания получает от «Газпрома» за транзит газа меньше, чем тратит на услуги «Оператора ГТС». По его словам, «Нафтогаз» недополучит около $1,4 млрд, что предусмотрены контрактом, поскольку «Газпром» платит лишь две трети от этой суммы – около $800 млн из $1,2 млрд в год. Чернышев уточнил, что «Нафтогаз» обязан бронировать всю мощность украинской ГТС, поэтому компания получает меньше, чем выплачивает «Оператору ГТС».

19 декабря прошлого года президент Владимир Зеленский во время выступления в Брюсселе заявил, что Украина не рассматривает возможность возобновления соглашения с «Газпромом» о транзите газа в Европу и исключает идею транспортировки российского газа под видом азербайджанского.

Контракт на транзит российского газа истек 1 января 2025 года. Киев официально отказался продлевать соглашение с «Газпромом», которое ежегодно приносило от $800 млн до $1,2 млрд.

Остановка транзита привела к потере поступлений, что повлияло на финансовое состояние ОГТС. Для компенсации НКРЭКУ повысила тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей в два–четыре раза с 1 января 2025 года. Ранее Дмитрий Липпа заявлял, что из-за нулевого транзита российского газа доходы компании снизятся на 85%, и повышение тарифов не компенсирует их в полной мере.