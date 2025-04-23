Зеленский может получить мир или воевать еще три года и потерять всю страну – Трамп

Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление президента Владимира Зеленского, исключившего признание аннексии Крыма. Об этом он написал в соцсети Thruth Social 23 апреля. По его словам, эти заявления вредят переговорам с Россией.

Ключевые факты

По словам Трампа, президент Украины «хвастается» тем, что «Украина юридически не признает оккупацию Крыма, и здесь не о чем говорить».

«Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад… и это даже не предмет обсуждения. Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, почему они не боролись за него 11 лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?» – заявил Трамп.

По мнению президента США, подобные заявления «усложняют урегулирование войны».

«Ситуация для Украины ужасная – он может получить мир или бороться еще три года, прежде чем потеряет всю страну», – написал Трамп.

Контекст

17 апреля в Париже состоялись переговоры по прекращению войны между Россией и Украиной с участием Украины, США, Франции, Германии и Великобритании. Тогда американская делегация представила союзникам план мирного урегулирования между Россией и Украиной, предусматривающий общие условия прекращения боевых действий и ослабление санкций против России при длительном перемирии. Предложение фактически фиксирует текущую линию фронта, оставляя большую часть оккупированных Россией украинских территорий под ее контролем, сообщили источники. Вопрос вступления Украины в НАТО также будет исключен из переговоров. По информации Bloomberg, США готовы признать контроль России над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Киевом и Москвой.

19 апреля New York Post, ссылаясь на источники, сообщила, что министр обороны Украины Рустем Умеров якобы на 90% поддержал мирный план США, представленный в Париже. Умеров опроверг это в интервью Sky News, заявив, что его ведомство не принимает политические решения. Forbes Ukraine проанализировал, может ли Офис президента Украины согласиться на такие условия, сравнив инсайды западных СМИ с «красными линиями» Киева.

Россия пока не дала понять, серьезно ли она относится к мирному соглашению после того, как откладывала попытки Трампа прекратить огонь и заключить соглашение. Уиткофф попытается изменить это на этой неделе, предложив последнее, лучшее предложение, которое может включать сокращение санкций, по словам чиновников.

21 апреля Путин заявил, что Кремль оценит результаты 30-часового «пасхального перемирия» перед рассмотрением более длительной паузы, продвигаемой Трампом и Зеленским. В тот же день Трамп анонсировал свой мирный план, который может предусматривать размещение европейских войск для обеспечения перемирия.

23 апреля Зеленский заявил, что Украина не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем – к настоящему миру. Вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина не согласится на замороженный конфликт, никогда не признает оккупацию Крыма, а также потребует обязательных гарантий безопасности в случае отказа в членстве в НАТО.