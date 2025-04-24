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«Vladimir, STOP!». Трамп прокомментировал российский удар по Киеву

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп прокомментировал удар России по Киеву в ночь на 24 апреля, назвав его «неуместным», и призвал к немедленному миру. Об этом он написал в соцсети Truth Social 24 апреля.

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  • «Я не доволен российскими ударами по Киеву. Это было излишним и очень несвоевременно. Владимир, остановись! 5000 солдат еженедельно погибает. Давайте договоримся о мире», – написал Трамп.

Контекст

В среду надежды Европы на участие в переговорах под эгидой США потерпели крушение: госсекретарь США Марко Рубио отменил встречу в Лондоне с украинскими и европейскими чиновниками, а спецпосланник Трампа Стив Уиткофф вместо этого отправился в Кремль в четвертый раз.

Администрация Трампа предложила Киеву проект соглашения на условиях «принимай или иди», выгодный Москве, в том числе с признанием США суверенитета России над Крымом через 11 лет после его аннексии, что нарушает международное право.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг признание российского суверенитета над территориями, захваченными с 2014 года. Трамп раскритиковал позицию Зеленского, назвав ее «чрезвычайно вредной» для его мирных инициатив.

Трамп заявил, что Россия, вероятно, готова к соглашению о прекращении войны в Украине. При этом он отметил, что переговоры с президентом Владимиром Зеленским оказались сложнее, чем он предполагал.

В ночь на 24 апреля Россия нанесла массированный авиационный удар по Украине, применив дроны, ракеты и стратегическую авиацию. Сильнее всего пострадал Киев: по официальной информации, погибли девять человек, еще 63 получили ранения, среди них – шестеро детей. В нескольких районах столицы зафиксированы серьезные разрушения.

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