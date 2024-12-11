Частные производители оружия констатируют нехватку госзаказов на 2025 год и недозагруженность – опрос ТСУ

В начале декабря 2024 года 75% частных компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заявили, что с ними не ведутся переговоры по заключению государственных контрактов на поставку вооружения в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные опроса Технологических сил Украины (ТСУ) 31 предприятия по состоянию на 11 декабря. Только четверть участников опроса подтвердили обсуждения с государственными заказчиками.
Подробности
- Только у 19% частных производителей есть переходные контракты, продолжающиеся на следующий год. Большинство таких договоров касается производства, которое занимает до пяти месяцев. Производители сложных технологических продуктов, таких как Deep Strike, с производственным циклом шесть–восемь месяцев почти не заключили соглашений.
- Более половины респондентов прогнозируют, что их мощности по государственным заказам в 2025 году будут загружены менее чем на 30%. Только 13% компаний ожидают загрузки на 80% и больше.
- Основной проблемой для частных производителей остается отсутствие прогнозируемого контракта. Это не только препятствует эффективному планированию, но и создает риск для военных потребностей страны.
- В качестве решения эксперты предлагают открытие контролируемого экспорта оружия и военной техники. Это позволит загрузить производственные мощности, удешевить продукцию благодаря массовости производства и увеличить валютные поступления в бюджет.
- Разрыв между потенциалом частного ОПК и фактическими заказами значительный, а незадействованные ресурсы остаются проблемой для сектора, заявила исполнительный директор ТСУ Екатерина Михалко.
Контекст
Украинский госбюджет на 2024 год покрывает менее трети финансовых нужд оборонно-промышленного комплекса. Из необходимых $20 млрд на закупку вооружения предусмотрено всего $6 млрд, сообщил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин 13 апреля.
Украинские компании уже выпускают дроны, артиллерийские установки, бронетехнику, а также завершили освоение производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм по стандартам НАТО. В 2024 году отечественный ОПК имеет потенциал увеличить объемы производства в пять раз.
«Агентство оборонных закупок» Минобороны заключило контракты со 102 украинскими поставщиками, из которых 45% специализируются на производстве дронов, отметил руководитель департамента политики закупок Глеб Каневский.
«Государственный оператор тыла» сотрудничает со 180 поставщиками, в том числе 110 компаний обеспечивают вещевое направление. Высокий процент контрактов с отечественными предприятиями объясняется развитием легкой и пищевой индустрии в Украине.
Украинский оборонно-промышленный комплекс на втором году полномасштабного вторжения России вырос втрое – до $3 млрд. Среди 500 оборонных компаний, работающих на этом рынке, 80% составляют частные предприятия. В то же время среди производителей беспилотников и другой технологической продукции, входящих в ассоциацию «Технологические силы Украины», 85% задумывались о перевозке части своего бизнеса за границу или уже осуществили это, о чем свидетельствует опрос ТСУ для «Экономической правды». По словам респондентов, от релокации их могло бы удержать открытие экспорта.
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