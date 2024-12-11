Приватні виробники зброї констатують брак держзамовлень на 2025 рік і недозавантаженість – опитування ТСУ

На початку грудня 2024-го 75% приватних компаній оборонно-промислового комплексу (ОПК) заявили, що з ними не ведуться переговори щодо укладення державних контрактів на постачання озброєння у 2025 році. Про це свідчать дані опитування Технологічних сил України (ТСУ) 31 підприємства станом на 11 грудня. Лише чверть учасників опитування підтвердили наявність обговорень з державними замовниками.

Деталі

Лише 19% приватних виробників мають перехідні контракти, які продовжуються на наступний рік. Більшість таких договорів стосується виробництва, що займає до пʼяти місяців. Натомість виробники складних технологічних продуктів, таких як Deep Strike, з виробничим циклом шість–вісім місяців майже не уклали угод.

Більше половини респондентів прогнозують, що їхні потужності за державними замовленнями у 2025 році будуть завантажені менш ніж на 30%. Лише 13% компаній очікують завантаження на 80% і більше.

Основною проблемою для приватних виробників залишається відсутність прогнозованого контрактування. Це не лише перешкоджає ефективному плануванню, а й створює ризик для забезпечення військових потреб країни.

Як рішення експерти пропонують відкриття контрольованого експорту зброї та військової техніки. Це дасть змогу завантажити виробничі потужності, здешевити продукцію завдяки масовості виробництва та збільшити валютні надходження до бюджету.

Розрив між потенціалом приватного ОПК та фактичними замовленнями є значним, а незадіяні ресурси залишаються проблемою для сектору, заявила виконавча директорка ТСУ Катерина Михалко.

Контекст

Український держбюджет на 2024 рік покриває менше третини фінансових потреб оборонно-промислового комплексу. З необхідних $20 млрд на закупівлю озброєння передбачено лише $6 млрд, повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін 13 квітня.

Українські компанії вже випускають дрони, артилерійські установки, бронетехніку, а також майже завершили освоєння виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм за стандартами НАТО. У 2024 році вітчизняний ОПК має потенціал збільшити обсяги виробництва впʼятеро.

«Агентство оборонних закупівель» Міноборони уклало контракти зі 102 українськими постачальниками, з яких 45% спеціалізуються на виробництві дронів, зазначив керівник департаменту політики закупівель Гліб Канєвський.

«Державний оператор тилу» співпрацює зі 180 постачальниками, зокрема 110 компаній забезпечують речовий напрям. Високий відсоток контрактів із вітчизняними підприємствами пояснюється розвитком легкої та харчової промисловості в Україні.

Український оборонно-промисловий комплекс на другому році повномасштабного вторгнення Росії зріс утричі – до $3 млрд. Серед 500 оборонних компаній, які працюють на цьому ринку, 80% становлять приватні підприємства. Водночас серед виробників безпілотників та іншої технологічної продукції, які входять до асоціації «Технологічні сили України», 85% замислювалися про перевезення частини свого бізнесу за кордон або вже здійснили це, про що свідчить опитування ТСУ для «Економічної правди». За словами респондентів, від релокації їх могло би втримати відкриття експорту.