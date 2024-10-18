Продажи iPhone 16 в Китае выросли на 20%, несмотря на жесткую конкуренцию

Американской Apple удалось увеличить продажи iPhone 16 в Китае на 20% за первые три недели по сравнению с прошлой моделью за тот же период 2023 года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Counterpoint Research. Это стало положительным сигналом для устройства, пытающегося завоевать популярность на самом крупном в мире рынке смартфонов.

Подробности

iPhone 16 дебютировал в сентябре и пока превосходит своего предшественника по продажам. Также потребители продолжают покупать более дорогие модели: продажи моделей iPhone 16 Pro и Pro Max выросли на 44% по сравнению с прошлогодними моделями.

«Учитывая плавный рост производства, последовательную ценовую стратегию и первоначальную волну обновлений со стороны существующих пользователей iPhone, модель iPhone 16 показывает существенный рост на внутреннем рынке Китая», – сказал аналитик Counterpoint Иван Лем.

Он добавил, что проблемы, связанные с производством прошлой модели iPhone 15, могли ограничить первоначальные продажи этих смартфонов на рынке Китая. Кроме того, на спрос повлияла конкуренция со стороны китайской Huawei, запустившей в то время Mate 60.

Контекст

Аналитики предупреждали, что iPhone 16 может плохо продаваться в Китае, учитывая отсутствие местного партнера, обеспечивающего работу функций ИИ. Пекин запретил продажу таких моделей, разработанных за границей, а это значит, что Apple, возможно, придется заручиться поддержкой местного партнера, например Baidu Inc.

Несмотря на хороший старт в Китае, iPhone 16 в этом году может столкнуться с жесткой конкуренцией местных производителей. Vivo анонсировала новый флагман X200 Pro, Huawei, как ожидается, представит новое поколение устройств Mate в ноябре, а Xiaomi Corp. и Oppo планируют обновить свои линейки до конца года.

Китай остается самым крупным и самым конкурентным рынком смартфонов в мире, заявлял исполнительный директор Apple Тим Кук.