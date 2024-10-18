Продажі iPhone 16 у Китаї зросли на 20%, попри жорстку конкуренцію

Американській Apple вдалося збільшити продажі iPhone 16 у Китаї на 20% за перші три тижні порівняно з минулою моделлю за той самий період 2023 року, пише Bloomberg із посиланням на дані Counterpoint Research. Це стало позитивним сигналом для пристрою, який намагається завоювати популярність на найбільшому в світі ринку смартфонів.

Деталі

iPhone 16 дебютував у вересні і поки що перевершує свого попередника за продажами. Також споживачі продовжують купувати дорожчі моделі: продажі моделей iPhone 16 Pro і Pro Max зросли на 44% порівняно з торішніми моделями.

«З огляду на плавне зростання виробництва, послідовну цінову стратегію і первісну хвилю оновлень з боку існуючих користувачів iPhone, модель iPhone 16 показує істотне зростання на внутрішньому ринку Китаю», – сказав аналітик Counterpoint Іван Лем.

Він додав, що проблеми, повʼязані з виробництвом минулої моделі iPhone 15, могли обмежити початкові продажі цих смартфонів на ринку Китаю. Крім того, на попит вплинула конкуренція з боку китайської Huawei, яка запустила в той час Mate 60.

Контекст

Аналітики попереджали, що iPhone 16 може погано продаватися в Китаї, зважаючи на відсутність місцевого партнера, який би забезпечив роботу функцій ШІ. Пекін заборонив продаж таких моделей, розроблених за кордоном, а це означає, що Apple, можливо, доведеться заручитися підтримкою місцевого партнера, наприклад, Baidu Inc.

Попри гарний старт у Китаї, iPhone 16 цього року може стикнутися з жорсткою конкуренцією від місцевих виробників. Vivo анонсувала новий флагман X200 Pro, Huawei, як очікується, представить нове покоління пристроїв Mate у листопаді, а Xiaomi Corp. та Oppo планують оновити свої лінійки до кінця року.

Китай залишається найбільшим і найбільш конкурентним ринком смартфонів у світі, заявляв виконавчий директор Apple Тім Кук.