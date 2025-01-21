Продажи сахара и рапса выросли, кукурузы – уменьшились. «Астарта» подвела итоги 2024 года

Агрохолдинг «Астарта» Виктора Иванчика по итогам 2024-го в два раза увеличил объем продаж рапса , продажи кукурузы уменьшились на 24%. Об этом говорится в отчете компании.

Ключевые факты

По итогам 2024 года «Астарта» почти вдвое увеличила продажи рапса, до 73 400 т, продажи пшеницы выросли на 3%, до 365 900 т, молока – на 3%, до 114 200 т, соевого масла – на 14%, до 48 350 т. Продажи сахара выросли на 40%, до 395 900 т.

Объемы продаж кукурузы снизились на 24%, до 373 100 т, подсолнечника – на 60%, до 47 700 т, соевого шрота – на 9%, до 159 800 т.

По сравнению с прошлым годом пшеница подорожала на 14%, до 9458 грн/т, подсолнечник и молоко – на 29%, до 17 720 грн/т и 17 937 грн/т соответственно. Рапс вырос в цене на 26%, до 20 174 грн/т, соевое масло – на 4%, до 34 333 грн/т.

В то же время цены на сахар по сравнению с прошлым годом снизились на 9%, до 23 845 грн/т, на кукурузу – на 3%, до 8 225 грн/т, на соевый шрот – на 6%, до 17 795 грн/т.

Контекст

«Астарта» – ведущий экспортер сахара и крупнейший производитель молока в Украине. Пять сахарных заводов «Астарты» за сезон 2024 года произвели 380 000 т сахара – больше всего за последние семь лет. Выручка компании за девять месяцев 2024-го выросла на 13%, до €441 млн, прибыль – на €20 млн (или 35%), до €75,6 млн.

Компания заинтересована в выходе на рынок В2С. «Астарта» планирует продавать сахар, однако это будет небольшой процент от производства. «В текущем году – тысячи тонн, в следующих – десятки тысяч тонн», – рассказывал в интервью Forbes Виктор Иванчик.