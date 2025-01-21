Продажі цукру та ріпаку зросли, кукурудзи – зменшились. «Астарта» підбила підсумки 2024 року

Агрохолдинг «Астарта» Віктора Іванчика за підсумками 2024-го вдвічі збільшив обсяги продажу ріпаку, продажі кукурудзи зменшились на 24%. Про це йдеться у звіті компанії.

Ключові факти

За підсумками 2024-го «Астарта» майже вдвічі збільшила продажі ріпаку, до 73 400 т, продажі пшениці зросли на 3%, до 365 900 т, молока – на 3%, до 114 200 т, соєвої олії – на 14%, до 48 350 т. Продажі цукру зросли на 40%, до 395 900 т.

Обсяги продажів кукурудзи зменшились на 24%, до 373 100 т, соняшнику – на 60%, до 47 700 т, соєвого шроту – на 9%, до 159 800 т.

Порівняно з минулим роком пшениця подорожчала на 14%, до 9458 грн/т, соняшник та молоко – на 29%, до 17 720 грн/т та 17 937 грн/т відповідно. Ріпак зріс у ціні на 26%, до 20 174 грн/т, соєва олія – на 4%, до 34 333 грн/т.

В цей же час ціни на цукор порівняно з минулим роком знизились на 9%, до 23 845 грн/т, на кукурудзу – на 3%, до 8 225 грн/т, на соєвий шрот – на 6%, до 17 795 грн/т.

Контекст

«Астарта» – провідний експортер цукру та найбільший виробник молока в Україні. П’ять цукрових заводів «Астарти» в сезоні 2024 виробили 380 000 т цукру – найбільше за останні сім років. Виторг компанії за девʼять місяців 2024-го зріс на 13%, до €441 млн, прибуток – на €20 млн (або 35%), до €75,6 млн.

Компанія зацікавлена у виході на ринок В2С. «Астарта» планує продавати цукор, проте це буде невеликий відсоток від виробництва. «У поточному році – тисячі тонн, в наступних – десятки тисяч тонн», – розповідав в інтерв’ю Forbes Віктор Іванчик.