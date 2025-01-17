Проект «Гигаватт Зеленского» реализован менее чем на 20% – «Укрэнерго»

Из 1000 МВт распределенной газовой генерации , строительство и запуск которой президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на 2024 год, в конце декабря к сети было подключено всего 168 МВт. Об этом сообщил врио «Укрэнерго» Алексей Брехт на запрос народного депутата от партии «Голос» Ярослава Железняка.

Подробности

В сетях «Укрэнерго» по состоянию на конец 2024 года работало 167,51 МВт малых ТЭЦ и когенерационных станций.

Из 167,51 МВт в 2024 году введено в эксплуатацию лишь 14 новых установок общей мощностью 32,787 МВт.

Среди 14 новых установок восемь – мощностью до 1 МВт (всего 3,86 МВт) и шесть – от 1 до 20 МВт (всего 28,927 МВт).

В 2024 году также введены в эксплуатацию три объекта газовой генерации от 20 до 25 МВт суммарной мощностью 71,4 МВт. Но такие объекты не подпадают под понятие «распределенная генерация», которая, согласно закону Украины «О рынке электрической энергии», должна иметь мощность до 20 МВт.

Контекст

«У нас есть четкий план, как построить до 1 ГВт маневровой газовой генерации уже в этом году», – заявил президент Зеленский 11 июня в Берлине на международной конференции по восстановлению Украины.

Газовую генерацию не строят за шесть месяцев, объясняла еще в июне Елена Зеркаль, дипломат и руководительница проекта по восстановлению критической инфраструктуры ПРООН. Поиск турбин, места для их установки, разработка проекта, подключение, обучение персонала занимают, по ее словам, минимум год.

Что еще пошло не так, читайте в статье «Заведомо нереалистичный план».