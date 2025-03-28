Путин разрешил иностранцам платить за газ до 1 июля не только через Газпромбанк

Иностранные покупатели российского газа до 1 июля смогут расплачиваться за поставки через любой банк РФ, а не только Газпромбанк, в ноябре 2024 года включенный в список санкций США, говорится в указе президента Владимира Путина от 28 марта, пишет «Интерфакс» .

Ключевые факты

Отсрочка для иностранных покупателей на организацию работы с Газпромбанком истекала 1 апреля, теперь ее продлили до 1 июля.

19 декабря 2024 г. Путин подписал указ №1080, который вводил в схему оплаты российского газа, в которой ранее фигурировал лишь «уполномоченный банк» (Газпромбанк), понятие «российская кредитная организация», то есть любой российский банк. Прием оплаты таким образом допускался на период до конца первого квартала.

В то же время 28 марта вышел новый указ (№186), в котором срок приема платежей через другие банки продлен до конца второго квартала.

Контекст

21 ноября 2024 года Минфин США включил Газпромбанк и несколько десятков других российских банков в санкционные списки. Эти меры усложнят Кремлю финансирование армии, и США продолжат бороться с финансовыми каналами, поддерживающими войну, заявил Минфин США.

Санкции против Газпромбанка закрыли единственный способ, которым европейские потребители платят за российские энергоносители. Венгрия и Словакия, имеющие долгосрочные контракты с «Газпромом», назвали новые ограничения «угрозой энергетической безопасности стран Центральной Европы».