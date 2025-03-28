Путін дозволив іноземцям платити за газ до 1 липня не тільки через Газпромбанк

Іноземні покупці російського газу до 1 липня зможуть розплачуватись за поставки через будь-який банк РФ, а не лише Газпромбанк, який у листопаді 2024 року був включений до списку санкцій США, йдеться в указі президента Володимира Путіна від 28 березня, пише «Интерфакс» .

Ключові факти

Відстрочка для іноземних покупців на організацію роботи з Газпромбанком закінчувалася 1 квітня, тепер її продовжили до 1 липня.

19 грудня 2024 року Путін підписав указ №1080, який вводив у схему оплати російського газу, в якій раніше фігурував лише «уповноважений банк» (Газпромбанк), поняття «російська кредитна організація», тобто будь-який російський банк. Прийом оплати у такий спосіб допускався на період до кінця першого кварталу.

Водночас 28 березня вийшов новий указ (№186), у якому термін прийому платежів через інші банки продовжено до кінця другого кварталу.

Контекст

21 листопада 2024 року Мінфін США включив Газпромбанк та кілька десятків інших російських банків до санкційних списків. Ці заходи ускладнять Кремлю фінансування армії, і США продовжать боротися з фінансовими каналами, що підтримують війну, заявив Мінфін США.

Санкції проти Газпромбанку закрили єдиний спосіб, яким європейські споживачі платять за російські енергоносії. Угорщина та Словаччина, які мають довгострокові контракти з «Газпромом», назвали нові обмеження «загрозою енергетичній безпеці країн Центральної Європи».