Венгрия и Болгария договорились о дальнейших поставках российского газа на фоне санкций США против Газпромбанка

Венгрия и Болгария обсудили пути обеспечения непрерывного транзита российского природного газа после того, как США ввели санкции против Газпромбанка, до сих пор получавшего платежи и перечислявшего транзитную плату по сырью, пишет Bloomberg 13 декабря. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что было найдено «юридическо-финансовое решение».

Ключевые факты

Министерство энергетики Болгарии заявило, что обсуждался «вариант», включающий Венгрию и позволяющий Болгарии продолжать получать платежи за транзит российского газа.

Болгария ранее предупреждала, что может прекратить транзит российского природного газа в Центральную Европу, если «Газпром» не найдет решения по оплате.

Новые американские санкции влияют на способность Венгрии платить за закупку российского газа, и Сийярто заявил ранее на этой неделе, что Венгрия и Россия изучают разные варианты платежей.

Контекст

Администрация Джо Байдена ввела санкции против Газпромбанка в ноябре, поскольку стремится усилить давление на Россию из-за вторжения в Украину.

Ранее Венгрия раскритиковала действия США против «Газпромбанка», заявив, что они угрожают энергетической безопасности.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел 11 декабря переговоры с Путиным, на которых обсуждались вопросы энергетического сотрудничества, в том числе вопросы обеспечения бесперебойных поставок газа в Венгрию в свете новых санкций США.

Венгрия получает около двух третей своего импорта газа из России. На страну и некоторых ее соседей увеличивается давление, заставляющее ее быстрее диверсифицировать поставки энергоносителей и отказаться от них после вторжения РФ в Украину в 2022 году.