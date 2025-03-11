Путін висуває «максималістські» вимоги до України та готовий продовжувати війну – західна розвідка

Президент Росії Володимир Путін не має наміру йти на компроміси у мирних переговорах, що стосуються територій, миротворців та нейтралітету України. Про це пише Bloomberg з посиланням на представників західних спецслужб. Така позиція Кремля ускладнює спроби президента США Дональда Трампа досягти реалістичного закінчення війни.

Деталі

Путін висуває свідомо «максималістські» вимоги перед мирними переговорами, усвідомлюючи, що вони будуть неприйнятними для України та європейських країн, кажуть співрозмовники видання.

Серед ключових умов Росії – міжнародне визнання захопленої Москвою української території, зобов’язання України до нейтралітету та відмова від європейських миротворців.

Представники спецслужб зазначають, що російський лідер готовий продовжувати бойові дії, якщо його цілі не будуть досягнуті.

Ця оцінка ставить під сумнів серйозність намірів Путіна вести переговори про реалістичний і тривалий мир. Вона також суперечить заявам Трампа, який у п’ятницю в Білому домі висловив переконання, що Путін прагне миру.

Така позиція Путіна може призвести до того, що відповідальність за провал переговорів покладуть на Україну, якщо Зеленський відмовиться приймати умови, які суперечать інтересам країни, і продовжить боротьбу за підтримки європейських союзників, зазначило агентство.

Контекст

11 березня у Саудівській Аравії проходять переговори між офіційними особами США та України, присвячені можливості початкового припинення вогню з Росією.

Держсекретар США Марко Рубіо, який прибув до Саудівської Аравії в понеділок, зазначив, що переговори з Україною спрямовані на з’ясування, на які поступки готова піти українська сторона, перш ніж стане відома позиція Росії. Водночас спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф цього тижня вирушить до Москви для зустрічі з Путіним, що стане його другим подібним візитом.

Минулого тижня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва «категорично» виступає проти участі європейських військ як миротворців в Україні, наголосивши, що «немає місця для компромісу». Росія також відновила ідею повернення НАТО до меж 1997 року, що свідчить про посилення амбіцій Кремля на тлі політики Трампа.