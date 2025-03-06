Россия будет считать размещение миротворцев в Украине вовлечением НАТО в конфликт – Лавров

Москва не видит места для компромисса по вопросу потенциального размещения европейского миротворческого контингента на территории Украины. Такой шаг будет означать прямое официальное вовлечение в конфликт с Россией, заявил 6 марта глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет «Интерфакс» .

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«Мы категорически не будем наблюдать за подобного рода действиями. Это будет означать, еще раз хочу сказать, уже не якобы гибридное, а прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против Российской Федерации. Этого допустить невозможно», – заявил Лавров.

Он отметил, что под какими бы флагами – национальными или под флагом ЕС – ни предлагали разместить подобные континенты, «все равно это будут натовские войска».

Контекст

Идея миротворцев рассматривалась в качестве одного из возможных механизмов обеспечения безопасности и стабильности после потенциального прекращения огня или заключения мирного соглашения. Франция по инициативе Эмманюэля Макрона и Великобритания под руководством Кира Стармера активно продвигают идею размещения европейских миротворцев. Предлагаются сценарии с контингентом от 30 000 до 100 000 человек, которые охраняли бы города, порты и критическую инфраструктуру, а не размещались на линии фронта. Однако европейские страны разделены: Германия, Польша и страны Балтии опасаются, что это оттянет ресурсы от защиты их собственных границ с РФ.