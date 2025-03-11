Спецпосланник Трампа посетит Москву для встречи с Путиным – Bloomberg

Посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные по этому делу.

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Виткофф планирует свой визит на этой неделе. До этого он посетил Россию в феврале, когда забирал американца Марка Фогеля, которого Кремль обменял на Александра Винника.

Поездка Виткоффа в Москву состоится на фоне переговоров украинской и американской делегаций в Джидде в Саудовской Аравии.

Контекст

11 марта в Джидде пройдут переговоры между официальными представителями администрации США и украинской делегацией. Стороны будут обсуждать будущее войны, уровень поддержки США и экономические договоренности, в частности соглашение о полезных ископаемых, которое могло бы обеспечить Украине финансовую поддержку. В то же время соглашение может стать инструментом политического давления.

По данным источников «Суспильного» и FT, украинская делегация будет предлагать установление режима тишины на море, запрет на дальнобойные удары и настаивать на освобождении пленных.

Украине придется пойти на территориальные уступки РФ в рамках любого мирного соглашения. Об этом сказал госсекретарь США Марко Рубио перед отъездом в Саудовскую Аравию.