Холдинг !FEST готовит открытие сети баров «П’яна вишня» в Германии, США и возвращение в Великобританию, сообщил глава и совладелец холдинга Андрей Худо в Facebook 30 октября.

Подробности

«П’яна вишня» 10 лет. 10 стран. 10 лет доверия наших партнеров. Из одного бара во Львове мы выросли в международный бренд, известный в Европе и за ее пределами. Сегодня мы стратегически готовим выход на новые рынки – Германии, США и Англии – и открыты для партнерства, чтобы развивать бренд вместе», – сообщил он.

Заведения «П’яна вишня» работают во Франции, Польше, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдове и странах Балтии. В 2024 году было открыто заведение в Лондоне, которое прекратило работу через три месяца в связи с проблемой франчайзи с лицензией.

Контекст

Первое заведение «П’яна вишня» открылось во Львове на площади Рынок в 2015 году. Сейчас сеть охватывает 70 заведений в Украине и за ее пределами – в Польше, Румынии, Словакии, Венгрии, Литве, Латвии, Эстонии, Молдове и во Франции.

Львовский ресторанный холдинг !FEST основали три предпринимателя – Юрий Назарук, Андрей Худо и Дмитрий Герасимов.

Первый ресторанный проект предпринимателей – кафе «Біля Діани» во Львове на площади Рынок.

За 16 лет сеть разрослась до более чем 130 ресторанов и 40 брендов. Это одна из самых больших сетей заведений страны.

Кроме HoReCa, !FEST развивает пивоварню, фестиваль, арт-центр, бренд одежды «Авіація Галичини», «Видавництво Старого Льва», школу, гостиницы и девелоперские проекты.