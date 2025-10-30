Холдинг !FEST готує відкриття мережі барів «П’яна вишня» в Німеччині, США та повернення у Велику Британію, повідомив голова і співвласник холдингу Андрій Худо у Facebook 30 жовтня.

Деталі

«П’яна вишня» 10 років. 10 країн. 10 років довіри наших партнерів. З одного бару у Львові ми виросли в міжнародний бренд, відомий у Європі та за її межами. Сьогодні ми стратегічно готуємо вихід на нові ринки – Німеччини, США та Англії – й відкриті до партнерства, щоб розвивати бренд разом», – повідомив він.

Заклади «П’яна вишня» працюють у Франції, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині, Молдові та країнах Балтії. У 2024 році був відкритий заклад у Лондоні, який припинив роботу через три місяці у зв’язку з проблемою франчайзі з ліцензією.

Контекст

Перший заклад «П’яної вишні» відкрився у Львові на площі Ринок у 2015 році. Зараз мережа охоплює 70 закладів в Україні та за її межами – у Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині, Литві, Латвії, Естонії, Молдові та незабаром у Франції.

Львівський ресторанний холдинг !FEST заснували троє підприємців – Юрій Назарук, Андрій Худо та Дмитро Герасімов.

Перший ресторанний проєкт підприємців – кафе «Біля Діани» у Львові на площі Ринок.

За 16 років мережа розрослася до понад 130 ресторанів і 40 брендів. Це одна з найбільших мереж закладів країни.

Окрім HoReCa, !FEST розвиває пивоварню, фестиваль, артцентр, бренд одягу «Авіація Галичини», «Видавництво Старого Лева», школу, готелі та девелоперські проєкти.