Совет бизнес-омбудсмена в 2024 году получил 1191 жалобу. Больше всего предпринимателей волнуют налоговые вопросы

В 2024 году Совет бизнес-омбудсмена получил 1191 жалобу от компаний, что является меньшим показателем по сравнению с предыдущим годом (1336). Об этом сообщает пресс-служба Совета. Основная часть обращений, а именно 61%, касалась налоговых проблем.

Подробности

13% обращений касалось действий правоохранительных органов, 7% – регуляторов, 6% – таможенных вопросов, 4% – органов местного самоуправления.

Из 659 рассмотренных дел 64% были успешно завершены, что помогло украинским предпринимателям сэкономить 2,2 млрд грн.

Кроме того, Совет бизнес-омбудсмена совершил шесть региональных визитов, где удалось: устранить проблемы на ликероводочном заводе в Черкасской области, отменить налоговые начисления для предприятия из Волыни и возобновить производство на тернопольском заводе.

Контекст

В первом квартале 2024 года Совет бизнес-омбудсмена получил 345 обращений от предпринимателей, из которых удалось закрыть 162 дела. Это на восемь обращений больше, чем в четвертом квартале 2023 года. Как и раньше, большинство жалоб касалось налоговых вопросов.

По данным Офиса генпрокурора, в Украине 77% уголовных дел против бизнеса возбуждаются правоохранителями без дальнейшей передачи в суд с обвинительным актом, что является историческим рекордом.